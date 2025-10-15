עימות אפגניסטן-פקיסטן מתלקח מחדש: חילופי אש בין המדינות

העימות בין אפגניסטן לפקיסטן התלקח מחדש בימים האחרונים, בעקבות חילופי אש קטלניים לאורך הגבול בין המדינות - מהלך שמעורר חשש מהידרדרות לסכסוך רחב היקף.

הקרבות פרצו לאחר תקיפות שבוצעו ביום חמישי האחרון בבירה האפגנית קאבול ובמחוז הגבול פקטיקה. שלטון הטאליבאן האשים את פקיסטן בביצוע התקיפות, וכינה אותן "אלימות וחסרות אחריות", בעוד שפקיסטן נמנעה מלקחת אחריות רשמית על האירועים.

סגן גנרל אחמד שריף צ’אודרי, בכיר בצבא הפקיסטני, הצהיר כי בידי פקיסטן "ראיות לכך ששטחה של אפגניסטן משמש בסיס לפעולות טרור נגד פקיסטן".

בליל שבת, הטאליבאן הודיע על פתיחת מתקפות תגמול נגד כוחות פקיסטניים באזורים הסמוכים למחוזות הגבול קונאר וננגרהאר. בתגובה, הצבא הפקיסטני תקף מהאוויר וביצע פשיטות קרקעיות נגד מחנות, מוצבים, תשתיות ומתחמי אימונים של הטאליבאן.

שתי המדינות מציגות נתונים סותרים על היקף הנפגעים. פקיסטן טוענת כי חיסלה יותר מ-200 לוחמי טאליבאן וחמושים נוספים, בעוד הטאליבאן מודה בתשעה הרוגים בלבד. הבוקר דיווחו גורמי טאליבאן כי 12 אזרחים נהרגו וכ-100 נוספים נפצעו בתקיפות של כוחות פקיסטניים בשטח אפגניסטן.

המתיחות בגבול בין שתי המדינות השכנות נמשכת זה שנים - אולם חילופי האש האחרונים מסמנים עלייה מסוכנת נוספת בעוצמת העימותים ובחוסר האמון ההדדי.