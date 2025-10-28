הסופה החזקה ביותר: ג'מייקה נערכת לפגיעת הוריקן "מליסה"

הרשויות בג'מייקה נערכות היום (שלישי) לפגיעת ההוריקן "מליסה" במדינה, אשר על פי הדיווחים יגיע אליה סביב השעה 17:00, שעון ישראל. מדובר בסופה החזקה ביותר בתולדות האי מאז שהחלו המדידות ב-1851, והחזקה ביותר שנמדדה בשנה האחרונה על פני כדור הארץ. הרשויות עידכנו כי ההוריקן התעצם באופן דרמטי במיוחד, והגיע לדרגה 5 בסולם ספיר-סימפסון - הגבוהה ביותר בסולם - עם רוחות של 280 קמ"ש ומשבים חזקים אף יותר.

ההוריקן מאיים להרוס את התשתיות של ג'מייקה ולנתק קהילות שלמות בה. עד כה כאמור נהרגו כתוצאה מהתקרבות הסופה שלושה בני אדם בג'מייקה, שלושה בהאיטי ואדם אחד ברפובליקה הדומיניקנית.

גורם רשמי בצלב האדום מסר כי "צופים שלפחות 1.5 מיליון בני אדם בג'מייקה יושפעו ישירות מהסופה".

הארגון המטאורולוגי העולמי: "צופים 'מצב קטסטרופלי' בג'מייקה כתוצאה מסופת ההוריקן מליסה, הכוללת שיטפונות, מפולות אדמה ונחשול סערה בגובה של עד ארבעה מטרים".

משרד ההגנה האמריקני פרסם קטעי וידאו של ההוריקן. הצבא האמריקני מסר כי "צוות מילואים של חיל האוויר, המכונה 'ציידי ההוריקנים', טס כדי לאסוף נתונים קריטיים עבור המרכז הלאומי להוריקנים".

מדינת האי לא ספגה פגיעה ישירה מהוריקן כבר למעלה מעשור, וכאמור מעולם לא ספגה פגיעה ישירה בדרגה 5. פינוי חובה הוכרז באזורי החוף הפגיעים של המדינה שם תושבים ותיירים נמצאים במקלטים.