מבוכה לגרטה: המשט שיצא לעזה נאלץ לחזור לברצלונה

המשט ההמוניטרי שיצא אתמול (ראשון) מברצלונה לעזה "במטרה לשבור את המצור הישראלי" - נאלץ לחזור בחזרה לנמל בספרד עקב מזג אוויר קשה, כך דווח בכלי תקשורת במדינה.

המשט, המכונה "סומוד" - התמדה בערבית - הורכב מכלי שיט עמוסים בסיוע הומניטרי, כולל טונות של מזון ותרופות. המשלחת הפליגה אתמול בסביבות השעה ארבע אחר הצהריים, וכמה שעות לאחר שהגיעה לים התיכון, החליטה המשלחת לחזור עקב תנאי מזג האוויר.

בין הנוכחים על המשט הייתה גם הפעילה השוודית גרטה טונברג - אשר יצאה בחודש יוני האחרון עם משט דומה לרצועת עזה - שנעצר בלב ים על ידי שייטת 13. גרטה חתמה על ויתור זכות השימוע לפני הגירוש המתבקש - וטסה לשוודיה דרך פריז במימון ישראלי במטוס אל על.

בריאיון ל"סקיי ניוז" אמרה טונברג כי "המטרה היא להביא סיוע סימבולי, אבל גם לפתוח מסדרון הומניטרי". כנשאלה לגבי עמדותיה בנוגע לארגון הטרור חמאס אמרה: "אני לא תומכת בהרג אזרחים, אבל אם מתרגמים את זה למציאות ומסתכלים על מאות האלפים שמתים בעזה, ישנם כמה מאות אלפים שנמנע מהם כבוד אנושי וצדק על ידי ישראל".

לגבי הטענות על אנטישמיות אמרה: "זה לא אנטישמי לומר שאנחנו לא צריכים להפציץ אנשים, לומר שאנשים לא צריכים לחיות תחת כיבוש, שמגיע לכולם לחיות בחופש וכבוד".