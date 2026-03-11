זלנסקי מתריע: "רוסיה מסייעת לאיראן, היא עלולה לשלוח חיילים"

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טען היום (שני) בשיחה כי רוסיה מסייעת למשטר האיראני, בין היתר באמצעות כלי טיס בלי מאויישים (כטב"מים), ושהיא צפוייה לסייע לה גם בעזרת טילים.

זלנסקי השווה את המצב לשליחת 10,000 החיילים מקוריאה הצפונית לחזית הלחימה של רוסיה מול אוקראינה. "יש לי רק שאלה אחת, מתי ואיזו מדינה תהיה הראשונה שתתמוך במשטר האיראני באמצעות שליחת החיילים?", שאל - והזהיר כי דבר זה עלול להתרחש גם באיראן: "רוסיה יכולה לשלוח לשם חיילים".

ביום שישי האחרון דווח ב"וושינגטון פוסט" כי רוסיה מספקת לאיראן נתוני מודיעין ושירותי הכוונה המאפשרים לה לפגוע בדיוק רב בכוחות צבא ארצות הברית הפרוסים במזרח התיכון. על פי שלושה גורמים המעורבים בפרטי המודיעין, הסיוע הרוסי כולל את מיקומן המדויק של ספינות מלחמה, נושאות מטוסים וכלי טיס של חיל האוויר האמריקני.

מוקדם יותר השבוע טראמפ ופוטין שוחחו טלפונית, הנשיא האמריקני תיאר את השיחה כ"חיובית", ואמר כי הוצעה לו עזרה בפיתרון המצב במזרח התיכון. "הוא רוצה לעזור, אמרתי לו שיוכל לעזור אם יסיים את הסכסוך אצלו", אמר טראמפ.

הקרמלין, בהתייחסות לשיחה בין השניים, מסר כי פוטין הציע אפשרויות לגישור ודרכים להפחית את המתיחות. "לא נחשוף פרטים ספציפיים, אך ההצעה עדיין על השולחן", נכתב.