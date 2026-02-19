רמדאן הוא גם חג של טלוויזיה ערבית: הלהיטים הגדולים

רמדאן הוא גם חג של סדרות הטלוויזיה הכי מושקעות בעולם הערבי. פריים טיים של חודש שלם, שמרתק למסכים מאות מיליונים. אבל גם השנה חלק גדול מהתוכן יהיה אנטי ישראלי מובהק. הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", כתב דסק הערבים הדר טבשי, עם הלהיטים של השנה.

סדרות הדרמה של חודש הרמדאן מביאות אל המסך את הסוגיות הפוליטיות, החברתיות והאקטואליות שמעסיקות את העולם הערבי. כך למשל הסרט המצרי "אסחאב אל-ארד", בעלי האדמה, מביא את סיפורה האישי של רופאה שמגיעה לרצועת עזה במהלך המלחמה, ואיך לא, בסרט נעשה כל מאמץ כדי להציג את חיילי צה"ל ואת מדינת ישראל באור שלילי.

אך לצד הביקורת על ישראל, הסרט זוכה גם לביקורות זועמות בטענה שמצרים לא סייעה מספיק לעזה במהלך המלחמה.

סדרה נוספת היא "הקיסר", שמגיעה מסוריה ומציגה את המצב העגום במדינה בימי שלטונו של הנשיא לשעבר בשאר אל אסד, הפקה שמטרתה המרכזית היא לחזק את שלטונו של הנשיא הנוכחי, אחמד א-שרע.

את הכוח של סדרות הרמדאן ניתן ללמוד מהסדרה "קבדה אל-אחרר" שהופקה בשנת 2022 בערוץ אל-אקצא ברצועת עזה, ובו הוצגה פעולת טרור בתוך שטח ישראל, טרם טבח ה-7 באוקטובר.

בצום הרמדאן עצמו, מוסלמים רבים נשארים ימים שלמים בבתיהם מרותקים למסך, כך שלסדרות שהופקו במיוחד עבור חודש זה, יש לא רק את היכולת לעצב את דעת הקהל, אלא גם את היכולת להשפיע על אירועים שעתידים לבוא.