עצרת שנאה באוסטרליה: עשרות ניאו נאצים הפגינו מחוץ לפרלמנט

הפגנה נאו-נאצית באוסטרליה: עצרת שנאה, בהשתתפות עשרות בני אדם, התקיימה הבוקר (שבת) מחוץ לפרלמנט של מדינת ניו סאות' ויילס, לאחר שאושרה על ידי המשטרה המקומית.

שתי שורות של גברים לבושים במעין מדים שחורים עמדו בשערי הכניסה לפרלמנט בסידני, והציגו שלט הקורא ל"ביטול הלובי היהודי". כ-60 מפגינים השתתפו בהפגנה, במחאה על השפעת הלובי היהודי על הפוליטיקה האוסטרלית.

מפכ"ל משטרת ניו סאות' ווילס אמר כי יבחן את ההחלטה על אישור קיום ההפגנה, והוסיף כי "לא ידע על קיום המחאה עקב 'טעות תקשורת' פנימית", וכי "לא העביר עדכונים לממשלה". עוד ציין: "ראש הממשלה היה ברור מאוד היום לגבי כך שהוא והממשלה מוצאים את מה שקרה היום פוגעני".

ראש ממשלת ניו סאות' ווילס כריס מינס אמר כי תמונות המחאה היו "מטרידות" ותיאר את האירוע כ"תצוגה מזעזעת של שנאה, גזענות ואנטישמיות".

כזכור, עשרות אלפי בני אדם הפגינו בחודש שעבר בעצרת פרו-פלסטינית על רקע נסיגת צה"ל ברובע העסקים של סידני, זאת לאחר שבית המשפט מנע את האפשרות לקיים את המחאה בבית האופרה בעיר.