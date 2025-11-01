"נורמליזציה עם ישראל - יעד רחוק": שליט סעודיה יגיע לארה"ב

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, מתכונן לביקורו הראשון בארצות הברית זה שבע שנים • לפי מומחים שצוטטו ב"ניו יורק טיימס", כינון יחסים בין ישראל למדינתו הוא תהליך שייקח שנים - ולא חודשים

מעיין רפאל
מעיין רפאל ■ קשבת דסק החוץ
1 דקות קריאה
יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ
יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפKim Kyung-Hoon/AP

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, מתכונן לביקורו הראשון בארצות הברית מזה שבע שנים, ולפי מומחים שצוטטו ב"ניו יורק טיימס", כינון יחסים בין ישראל למדינתו הוא תהליך שייקח שנים - ולא חודשים. 

לפי הדיווח ב"ניו יורק טיימס", בן סלמאן יגיע לארצות הברית בנובמבר, והוא מעוניין ב"הסכם הגנה הדדי" שארה"ב וערב הסעודית צפויות לחתום עליו. גורמים שדיברו עם העיתון ציינו כי ההסכם המתגבש צפוי להיות דומה להסכם הביטחון שנחתם לאחרונה בין ארצות הברית לקטאר.

הסעודים מבקשים לכלול בעסקה גם רכישת מטוסי F-35 חמקניים עבור חיל האוויר של הממלכה, וכן גישה לטכנולוגיה אמריקנית שתאפשר קידום תוכנית גרעין אזרחית. עבור הנסיך מוחמד, המשמש למעשה כשליט המדינה, כינון יחסים דיפלומטיים עם ישראל נותר יעד ארוך טווח - מהלך שלדברי אנליסטים, כאמור, עשוי להתממש רק בתוך שנים, ולא בחודשים הקרובים.

Video poster
האיש שלנו בסעודיה: הרב יעקב הרצוג לא מחכה להסכמי נורמליזציה ומקים קהילה יהודית בערב הסעודית

במהלך ממשל ביידן נוהלו מול סעודיה שיחות על שני הנושאים - ביטחון וטכנולוגיה גרעינית - אך וושינגטון התנתה התקדמות משמעותית בדרישה שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל.

