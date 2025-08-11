ראש ממשלת אוסטרליה הצהיר: "נכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם"

מומלצים -

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הצהיר היום (שני) כי מדינתו צפויה להכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם במהלך החודש הבא. במקביל, שר החוץ של ניו זילנד אמר כי ממשלתו "תשקול בקפידה את עמדתה" בנוגע להכרה במדינה פלסטינית.

למעשה, אמר ראש ממשלת אוסטרליה: "ההכרה שלנו במדינה פלסטינית תהיה מותנית בהתחיבויות של הרשות הפלסטינית לפירוז עזה וקיום בחירות, לא יהיה במדינה זו עתיד לחמאס". שרת החוץ האוסטרלית אמרה: "הודעתי למזכיר המדינה האמריקני רוביו על ההחלטה מראש".

כזכור, דברים אלה מצטרפים לשורת הצהרות מהחודש האחרון של מדינות באירופה ושל קנדה להכרה במדינה פלסטינית בתנאים מסוימים בעצרת האו"ם בחודש ספטמבר הקרוב. כך למשל, שר החוץ של גרמניה קרא להתחיל "באופן מיידי" את ההכרה במדינה פלסטינית, והוא מצטרף להצהרות הדרמטיות של מנהיגי צרפת, בריטניה, מלטה וקנדה.

לפני כשבועיים התקיימה הוועידה שיזמה צרפת יחד עם ערב הסעודית במטה האו"ם שבו קראו עשר מדינות נוספות לפעול לקראת הכרה במדינה פלסטינית בספטמבר הקרוב. בין המדינות שהביעו את נכונותן לפעול, נמנות אוסטרליה, ניו זילנד, פינלנד, לוקסמבורג, מלטה, פורטוגל, סן מרינו ונוספות, שחלקן כבר הכריזו על הכרה דומה בעבר, כולל ספרד, אירלנד ונורבגיה.

במהלך סוף השבוע, דווח כי ההנהגה ברמאללה שוקלת להכריז על עצמה, הרשות הפלסטינית, כמדינה, במהלך העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר הקרוב. המהלך צפוי להיעשות באופן חד-צדדי אך יישאר הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית.

עוד מתכננת הרשות לפרסם הצהרה חוקתית בקרוב, שתגדיר את גבולותיה ויסודותיה של המדינה הפלסטינית וייקבע תאריך לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית. עם זאת, יש לציין כי למרות ההכרזה עדיין מדובר בצעד פוליטי סמלי ולא מעשי, כמעט 32 שנים לאחר חתימת הסכמי אוסלו.