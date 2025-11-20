ישראל בתגובה ראשונה למכירת מטוסי ה-F-35: "יש הבנה ארוכת שנים שנשמור על היתרון שלנו"

דוברת ראש הממשלה לתקשורת הזרה שוש בדרוסיאן הגיבה היום (חמישי) על העסקה למכירת מטוסי F-35 לסעודיה, ואמרה כי "לראש הממשלה ולנשיא ארצות ברית יש הבנה ארוכת שנים, שלפיה ישראל שומרת על היתרון האיכותי בכל הנוגע להגנה שלה". זו התגובה הראשונה מטעם המדינה להסכם עתידי כזה.

בדרוסיאן, ציינה כי דבר זה "היה נכון אתמול, זה היה נכון היום, וראש הממשלה מאמין שזה יהיה נכון מחר ובעתיד".

מוקדם יותר השבוע הצהיר הנשיא האמריקני טראמפ כי מטוסי ה-F-35 שיימכרו לסעודיה "יהיו כמו אלה שנמכרו לישראל". במהדורה המרכזית דיווחנו כי מדובר באמירה שאמורה להדאיג את הדרג המדיני-ביטחוני הישראלי, זאת כיוון שאם תנאי העסקה יהיו זהים - המטוסים לא יכללו בהם את "מתג השבתה", מה שאומר שלארצות הברית לא תהיה יכולת לשלוט על המטוסים.

עסקת הענק בין ארצות הברית לסעודיה

הנשיא טראמפ אישר במהלך ארוחת ערב שקיים עם יורש העצר בן סלמאן כי תיחתם עסקת ענק בין המדינות - בשווי טריליון דולר. ראשית, כוללת העסקה בראשה מטוסי F-35, כמעט 300 טנקים אמריקנים ושיתוף פעולה בנושאי גרעין אזרחי. עוד הושגו הסמכות על שיתוף פעולה בנושא המינרלים ומשאבי הטבע, וגם בבינה מלאכותית.

"אני שמח להודיע לוקחים את שיתוף הפעולה הצבאי שלנו לגבהים חדשים על ידי הכרזה רשמית על סעודיה כבעלת ברית מרכזית שאינה חברה בנאט"ו", אמר הנשיא האמריקני, אז פנה אל הנסיך הסעודי ואמר: "ברגע זה יש לך את החבר הכי טוב שהיה לך אי פעם".