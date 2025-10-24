רוביו במפקדה האמריקנית בישראל: "לא יהיו מנהרות ורקטות שיאיימו על ישראל, אונר"א לא תמלא תפקיד בעזה"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו קיים היום (שישי) מסיבת עיתונאים בעת ביקורו בבסיס האמריקני שהוקם ליד קריית גת, והתייחס ליום שאחרי בעזה: "לא יהיו מנהרות ורקטות, ואונר"א לא תמלא אף תפקיד".

רוביו התייחס לתוכנית הנשיא טראמפ: "אין תוכנית ב', זו התוכנית היחידה - התוכנית שאנחנו מאמינים שתצליח. לפני כמה שבועות אף אחד לא חשב שאפשרי להחזיר את החטופים - והנה זה קרה. אנחנו נמשיך להבטיח שכל התנאים של הפסקת האש יתקיימו". על סוגיית החללים החטופים שעדיין מוחזקים בידי חמאס: "אנחנו לא נשכח מהם - נמשיך לדחוף עד לחזרת כולם".

"אם חמאס יסרב להתפרק מנשקו - זו הפרה של הסכם ויינקטו צעדים. אנחנו רוצים לראות בעזה אנשים שחיים ללא חמאס. אנחנו רוצים לעזור ליצור את התנאים לכך שיהיו לכם חיים טובים, עבודות ושגשוג, מבלי לפחד מארגון טרור".

"יש הרבה מדינות שהציעו את עזרתן, אני לא אכנס לרשימה של מי. יש צורך עוד לגבש מי הוא בדיוק כוח הביטחון הזה בעזה", אמר, "כל המדינות שחתמו, הסכימו שחמאס לא ייקח חלק בממשל עזה, ובכלל בעזה. נרצה לוודא שישראל לא מאויימת, כי עדיין יש טרוריסטים בתוך עזה. זו תכנית לטווח ארוך. תידרש הרבה עבודה לאורך הרבה זמן. זה ישנה את ישראל ואת האזור כולו".

"נצטרך לראות אם לרשות הפלסטינית יהיה איזשהו תפקיד, אם בכלל, בעתיד של עזה. אנחנו רק ביום ה-14 של ההסכם. אני לא יכול לדעת מה יהיה בטווח הארוך כי יש הרבה עבודה והרבה צדדים".

"אסור שיהיו מנהרות או כל דבר שמאיים על עתיד ישראל", אמר רוביו והוסיף כי "האו"ם פה - אבל אונר"א לא".

רוביו התייחס לאישור החלת הריבונות על יהודה ושומרון בכנסת: "אנחנו מבינים שאם דבר כזה היה קורה, הרבה מהמדינות שמעורבות בזה - לא ירצו לקחת בזה חלק יותר. זה מפריע להסכם".

על שאלת i24NEWS: "יש הרבה מדינות שמעוניינות להצטרף להסכמי אברהם - אני לא אגלה מי אלה. נרצה שיהיו כמה שיותר מדינו שחברות בהסכמי אברהם. אני חושב שזה יכולים לגדול. יש לנו יחידה שלמה במחלקת המדינה שעובדת על זה".

לאחר פגישתו אתמול עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ביקר הבוקר בבסיס האמריקני שהוקם ליד קריית גת, או בשמו הרשמי: מרכז התיאום האזרחי-צבאי (CMCC). במרכז כבר מוצבים כ-200 חיילים אמריקנים וכן נציגים ממספר מדינות נוספות. מטרת המרכז היא לתאם את ההיערכות הבינלאומית להסדר האזרחי והביטחוני ברצועת עזה לאחר סיום הלחימה.

המתקן כולל שלוש קומות: אחת מיועדת לנציגים הישראלים, השנייה לאמריקנים, והשלישית למדינות נוספות המשתתפות במערך. בראש המרכז עומד הגנרל האמריקני פטריק פרנק, מפקד כוחות היבשה של צבא ארה”ב במזרח התיכון, ולצדו מכהן גנרל בריטי כסגנו.

לפני רוביו ביקרו במרכז בקריית גת גם שליחי הממשל וויטקוף וקושנר, וכן סגן הנשיא ואנס, ששב אתמול לוושינגטון.