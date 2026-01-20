ראש ממשלת קטאר: "הסלמה מול איראן תשפיע על כל האזור"

ראש ממשלת קטאר, השייח' מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, דיבר היום (שלישי) בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס שהחל אתמול, והתייחס בדבריו להסלמה בין איראן וארצות הברית.

אאל ת'אני אמר בדבריו: "להסלמה מול איראן תהיינה השלכות על כל האזור. צריך ליצור מרחב לדיפלומטיה בין איראן למערב, מאמינים שטראמפ רוצה עסקה". כמו כן אמר ראש ממשלת קטאר כי מדינתו ייעצה לוושינגטון "כשותפה על פתרון דיפלומטי לסוגיית הגרעין האיראני".

איראן, כזכור, גורשה מהפורום הכלכלי העולמי בדאבוס בעקבות האלימות הקיצונית שגילה המשטר נגד המפגינים במסגרת המחאות הנרחבות במדינה.

על רקע המתיחות עם ארצות הברית, הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט האיראני הודיעה היום כי "כל תקיפה על המנהיג העליון של איראן - שווה להכרזת מלחמה על העולם האסלאמי, ויש לצפות לפסק הלכה של ג'יהאד".

בכיר בצבא איראן הזהיר מפני נקמה חמורה נגד ארצות הברית לאחר שהנשיא דונלד טראמפ כינה את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, "איש חולה" ואמר שהגיע הזמן למנהיגות חדשה בטהרן. הבכיר הוסיף: "טראמפ יודע שאם יד תושט לעבר מנהיגנו, לא רק שנכרת את היד הזו - אנחנו נצית את עולמם. זו לא סיסמה". הבכיר אמר שאיראן לא תותיר "מקום בטוח" לאויביה במקרה של כל מתקפה.