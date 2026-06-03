צדיקה אחת בסדום ההוליוודית: כוכבת הקולנוע ששוקלת לעשות עליה לישראל

מאז 7 באוקטובר, השנאה העיוורת לישראל זלגה לכל תחומי החיים - ממגרשי הכדורגל ועד לאולפני הטלוויזיה, בקמפיינים לבחירות ארציות ואפילו בתכני הלימוד בבתי הספר. והשנאה הזו לא פסחה גם על מעוז הליברליות המנצנץ - הוליווד. הכוכבת עטורת הפרסים דברה מסינג לא מסתירה את יהדותה ותמיכתה בישראל. וזה, כך היא מספררת, עולה לה ביוקר.

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באירוע של Jewish Communal Appeal שהתקיים בסידני בסוף השבוע האחרון, שיתפה מסינג שאולי בקרוב ישראל תהפוך לביתה. מסינג לא לבד. בשלוש השנים האחרונות יהודי הוליווד שהביעו תמיכה בישראל מותקפים ברשתות החברתיות, מאבדים חברים בתעשייה ותפקידים נחשקים, רק בשל עמדותיהם.

אין ספק שבהוליווד הפרוגרסיבית, להיות פרו פלסטיני, אנטי ישראלי או "אנטי ציוני" ממקם אותך, בצד הנכון לכאורה של המפה הגיאו פוליטית, כלוחם צדק וזכויות אדם.

העובדות מפנות את מקומן לסיסמאות ריקות אך קליטות, והוואקום ההסברתי של המדינה מותיר את יהודי הוליווד להיאבק על קולם - בתוך גל שנאה, שרק הולך ומתגבר.