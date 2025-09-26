דיווח: מוסקבה וטהרן סיכמו על בניית כורים גרעיניים באיראן

איראן ורוסיה חתמו על הסכם בשווי 25 מיליארד דולר לבניית ארבעה כורים גרעיניים באיראן, כך דווח היום (שישי) בתקשורת הערבית.

לפי הדיווח, ההסכם נחתם מול רוסאטום, התאגיד הרוסי שאחראי על תחנות הכוח הגרעיניות ברוסיה. ברוסאטום מסרו כבר אמש כי חתמו ביום רביעי האחרון על מזכר הבנות מול איראן, לבנייה של תחנות כוח גרעיניות "קטנות" באיראן.

ראש ארגון האנרגיה האטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, אמר השבוע לתקשורת הממלכתית האיראנית כי התוכנית כוללת בניית תחנות כוח גרעיניות כחלק ממטרתה של טהרן להגיע ל-20 ג'יגה-וואט של כושר ייצור אנרגיה גרעינית עד 2040.

בתוך כך, בשבוע שעבר פרסמה סוכנות הידיעות AP תמונות לווין המעידות כי איראן החלה לשקם את אתרי הייצור המשמשים לפיתוח טילים. הדיווח מציין כי קיים מחסור במרכיב קריטי - מערבלים פלנטריים הנחוצים לייצור דלק מוצק - מה שמקשה על חידוש פעילות המתקנים.

עבור משטר האייתוללות, שמצהיר שוב ושוב כי סבב מלחמה נוסף עם ישראל הוא רק עניין של זמן, שיקום מערך הטילים הוא קריטי. הטילים נותרו אחד הכלים הבודדים שנותרו לטהרן להרתעה, לאחר שנגרם נזק משמעותי למערכות ההגנה האווירית שלה במהלך המלחמה.

מומחים בתחום הטילים אמרו ל-AP כי השגת המערבלים והיכולת לייצר דלק מוצק היא יעד עליון עבור טהרן - במיוחד כאשר האו״ם עלול להטיל מחדש סנקציות בהמשך החודש, שיכללו צעדים נגד פיתוח ושדרוג תוכנית הטילים האיראנית.