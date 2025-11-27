מעריצה משכה בשיער של לני קרביץ - ותלשה לו 4 ראסטות

הזמר והשחקן האמריקני לני קרביץ סיפק הופעה אנרגטית בבריסביין אוסטרליה הלילה (חמישי), אך האירוע קיבל תפנית לא צפויה כאשר מעריצה תלשה ארבע ראסטות מראשו. התקרית החריגה אירעה כשביצע את השיר "Let Love Rule", במהלך אחד מרגעי ההליכה האופייניים לו.

https://x.com/i/web/status/1993743257873080495 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

אייקון המוזיקה היהודי בנה מוניטין של קשר הדוק עם הקהל וההרגל שלו לנוע בין הקהל הפך למאפיין בולט של הופעותיו החיות. מסורת זו כעת מדאיגה מעריצים רבים.

לאחר התקרית, הזמר כתב באינסטגרם: "אתם יודעים כמה חזק צריך למשוך כדי לתלוש את אלה מהראש שלי? לעזאזל, בייבי".