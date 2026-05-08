טראמפ מזהיר: "אם הפסקת האש תסתיים - תראו זוהר ענק מאיראן"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (שישי) להסלמה הצבאית במצר הורמוז והבהיר כי למרות חילופי האש, הפסקת האש עם איראן עדיין נותרה בעינה. "אתם לא תצטרכו לשאול אם אין הפסקת אש," אמר טראמפ לכתבים סמוך לאנדרטת לינקולן, "אתם פשוט תראו זוהר אחד גדול יוצא מאיראן". הנשיא בחר להמעיט בערך התוקפנות האיראנית האחרונה וכינה אותה בלעג "זוטות" (Trifle), תוך שהוא משבח את התגובה המוחצת של הכוחות האמריקניים בשטח.

במהלך דבריו, חשף טראמפ פרטים על המשא ומתן המדיני וציין כי ההצעה האמריקנית המונחת על השולחן נרחבת בהרבה מ"הצעה של עמוד אחד". "זו הצעה שאומרת באופן בסיסי שלא יהיה להם נשק גרעיני, שהם הולכים למסור לנו את האבק הגרעיני ועוד הרבה דברים אחרים שאנחנו רוצים", הצהיר הנשיא. טראמפ הוסיף כי האיראנים הסכימו לעקרונות, אך סייג זאת בחוסר אמון: "כשהם מסכימים זה לא אומר הרבה, כי למחרת הם שוכחים שהם הסכימו. אנחנו מתמודדים עם סטים שונים של מנהיגים".

במקביל לדיווחים על המגעים, שעוברים דרך מתווכים פקיסטנים, טראמפ הדגיש כי שלוש משחתות אמריקניות חצו את המצר תחת אש מבלי שספגו נזק, בעוד הכוחות האיראניים "הושמדו לחלוטין". הוא הזהיר כי אם לא ייחתם הסכם בקרוב, איראן תחווה "הרבה כאב". מנגד, כלי תקשורת באיראן דיווחו כי טהראן טרם גיבשה תגובה סופית להצעה האמריקנית וכי היא עדיין בוחנת את המסרים שהועברו דרך פקיסטן. המתיחות בשטח נותרה גבוהה לאחר שפיקוד המרכז האמריקני אישר כי תקף מתקנים צבאיים איראניים שאחראים לשיגור הטילים והכטב"מים לעבר ספינות חיל הים.