כשעתיים לאחר שהחל צבא ארצות הברית לאכוף מצור ימי על איראן, דולנד טראמפ יצא לענות לשאלות כתבים על מדשאת הבית הלבן. טראמפ אישר כי המצור הימי על נמלי איראן ומצר הורמוז נכנס לתוקפו רשמית בשעה 17:00 אחה"צ (שעון ישראל), כחלק מהמאמץ האמריקני לעצור את מה שהגדיר כ"סחיטה ואיומים" מצד המשטר בטהרן על הכלכלה והביטחון העולמי. לדבריו, ארה"ב אינה זקוקה לנתיב המים הזה עבור צרכיה האנרגטיים בשל היקפי הייצור המקומיים, אך היא מחויבת להבטיח את חופש המסחר עבור שאר העולם.

בנוגע לאפשרות של פתרון דיפלומטי, הנשיא חשף כי "במהלך הבוקר התקבלו פניות מ'האנשים הנכונים' והם רוצים לעשות עסקה". טראמפ ציין כי בעוד שהצדדים הסכימו על נושאים רבים, סוגיית הגרעין נותרה נקודת המחלוקת המרכזית והקו האדום של הממשל. הוא הדגיש כי במידה ולא תושג הסכמה מלאה על פירוק היכולות הגרעיניות, לא ייחתם כל הסכם. "אנו נשיג את האורניום בחזרה, בין אם הם יתנו לנו אותו ובין אם ניקח אותו בעצמנו", הזהיר הנשיא, תוך שהוא מציין כי חיל האוויר וחיל הים של איראן הושמדו כמעט כליל.

טראמפ התייחס גם למחירי האנרגיה וציין כי חברות הנפט יוכלו להמשיך לשנע מכליות דרך המצרים, מה שיוביל להערכתו לירידה במחירי הדלק. הוא שב והדגיש את עוצמת הייצור האמריקנית, וטען כי ארה"ב מייצרת כיום יותר נפט וגז מסעודיה ומרוסיה גם יחד, וצפויה להכפיל את הכמות בשנה הבאה. המצור נועד, לדבריו, לנתק את היכולת של איראן לנהל עסקים ולהתחמש, תוך ניצול העצמאות האנרגטית של ארה"ב כדי לייצב את השוק העולמי וללחוץ על המשטר בטהרן להגיע להסדר.

לצד הנושאים הביטחוניים, הנשיא תקף בחריפות את האפיפיור לאו, סירב להתנצל בפניו וכינה אותו "חלש מאוד בנושא הפשיעה". טראמפ טען כי עמדותיו של האפיפיור לגבי המערכה באיראן שגויות ומסוכנות. לסיום, הנשיא שיתף בפרטים על אירוע ספורט חריג המתוכנן בבית הלבן ב-14 ביוני – קרב UFC שייערך בזירה מיוחדת שתוקם במדשאה הקדמית עבור כ-4,500 צופים, במהלך שנועד להפגין שגרה ועוצמה בלב המלחמה.