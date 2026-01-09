טראמפ מאותת שוב לאיראן: "ייתכן שגם אנחנו נתחיל לירות"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים שוב הערב (שישי) על הנהגת איראן והבהיר כי אם משמרות המהפכה יירו במפגינים, גם "ארצות הברית תתחיל לירות". עם זאת, מתיעודים שמתפרסמים בימים האחרונים עולה כי כבר עתה בוצע ירי לעבר מפגינים ברחבי המדינה.

"זה נראה שהאנשים באיראן משתלטים על ערים שאף אחד לא חשב שיצליחו. אם המשטר יתחיל להרוג אנשים כמו שעשו בעבר - אנחנו נתערב ונכה בהם במקומות כואבים. זה לא אומר חיילים אמריקנים על הקרקע, אבל זה יהיה מכה קשה. אנחנו עוקבים מקרוב", הבהיר הנשיא.

https://x.com/i/web/status/2009731131608887391 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מוקדם יותר, הגיב לאיומיו המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, וטען כי "על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להתעסק בבעיות של ארצו". חמינאי ניסה להקטין את אירועי המחאה כשהוסיף: "אני מבקש מהאיראנים להישאר מאוחדים, יש כמה פורעים שרוצים לרצות את ארצות הברית בכך שהם מסבים נזק לרכוש ציבורי".

דבריו של חמינאי מגיעים לאחר שרק ביממה האחרונה דווח על ניתוקי אינטרנט משמעותיים בכל רחבי המדינה, ניתוקי טלפון, גל של הצתות של מספר מוסדות וירי לעבר מפגינים.

בכיר בממשלת איראן, אמר הבוקר ל"ניו יורק טיימס" היום כי "פקידים רבים התקשרו אחד לשני ושלחו הודעות, כשהם לא יודעים כיצד לבלום את גל המחאות". עוד אמר הבכיר כי משמרות המהפכה, האחראים בדרך כלל על אבטחת גבולות המדינה ולא על ביטחון הפנים, כנראה ישתלטו על גל המחאות ברחבי הערים.