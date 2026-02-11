סגן נשיא ארה"ב: הפלת משטר חמינאי - עסק של האיראנים

שינוי כיוון? סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, התייחס היום (רביעי) למתיחות במזרח התיכון ולמחאות באיראן, ואמר כי במידה והעם האיראני רוצה להפיל את משטר חמינאי - "זה העסק שלהם". ואנס, ציין כי ארצות הברית מתמקדת בלמנוע מהמדינה להשיג נשק גרעיני.

דבריו של סגן הנשיא ואנס מגיעים שעות לפני פסגת טראמפ-נתניהו. מוקדם יותר היום אמר הנשיא האמריקני בריאון לרשת "פוקס ניוז" כי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם איראן: "בלי גרעין ובלי טילים". עם זאת, ציין כי הוא לא יודע אם ניתן להגיע עימם לעסקה. "הם היו לא הוגנים איתנו לאורך השנים", הוסיף.

ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בשעה 18:00 שעון ישראל. אמש דיווחנו במהדורה המרכזית על החשש משיקום תוכנית הטילים הבליסטיים. לפי גורמי ביון מערביים, איראן האיצה לאחרונה את התוכנית באופן דרמטי. על פי גורמים זרים, המדינה עלולה להחזיק בכ-2,000 טילים בתוך זמן קצר.

ההקדמה של שבוע בפגישה בין השניים מגיעה בשל כך שנתניהו סבור כי המתנה לתאריך המקורי עלולה להיות מאוחרת מדי, בשל דוחות המודיעין הדרמטיים שיציג לנשיא טראמפ.

טרם המראתו, נתניהו נשא דברים, וסיפק פרטים על הנושאים שיעלו במהלך הפגישה. "בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים: עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון", אמר.