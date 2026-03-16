במודיעין האמריקני חשדו שמוג'תבא חמינאי גיי - טראמפ נקרע מצחוק

הנשיא טראמפ נדהם לגלות בשבוע שעבר כי המודיעין האמריקני הגיע למסקנה שהמנהיג העליון האיראני החדש, מוג'תבה חמינאי, עשוי להיות הומוסקסואל, כך לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"ניו יורק פוסט". עוד דווח כי אביו, האייתוללה עלי חמינאי, חשש מפני התאמתו לשלוט ברפובליקה האסלאמית מסיבה זו.

טראמפ לא הצליח להתאפק וצחק בקול רם כשקיבל תדרוך על המידע המודיעיני, על פי מקורות. גם גורמים נוספים בחדר מצאו את הנושא משעשע והצטרפו לנשיא, בעוד שגורם מודיעין בכיר "לא מפסיק לצחוק על זה כבר ימים", אמר אדם המעורה בפרטים.

שלושה מקורות מסרו שההאשמה, שנשמעת הזויה, נתפסת כאמינה על ידי סוכנויות המודיעין האמריקניות, ולא כמידע כוזב שנועד לערער את אמינות מוג'תבא, בן ה-56, שנבחר להחליף את אביו כמנהיג העליון ב-8 במרץ.

שני מקורות אמרו כי המידע המודיעיני מצביע על כך שמוג'תבא, שזכה לכינוי "הכוח שמאחורי הגלימה" בזמן ששימש כשומר הסף של אביו המזדקן, ניהל מערכת יחסים מינית ארוכת טווח עם המורה שלו מילדותו. המקור השלישי אמר כי המידע המודיעיני מצביע על כך שהרומן היה עם אדם שעבד בעבר עבור משפחת חמינאי.

מוג'תבא, שככל הנראה נפצע באותה תקיפה אווירית ב-28 בפברואר שבה נהרגו אביו וחברים אחרים במשפחתו, התייחס לגברים המטפלים בו רפואית בצורה "אגרסיבית", ככל הנראה תחת השפעת תרופות כבדות, כך מסר אחד המקורות ל"פוסט".

נטייתו המינית לכאורה של מוג'תבא היא בגדר שמועות באיראן לפחות מאז התרסקות המסוק במאי 2024, בה נהרג הנשיא דאז אברהים ראיסי, שהיה המועמד המועדף על חמינאי לתפקיד המנהיג העליון.

בנוסף, מברק דיפלומטי אמריקאי מסווג משנת 2008, שפורסם על ידי ויקיליקס, תיאר שמוג'תבא טופל בבריטניה עקב אימפוטנציה, אם כי הדו"ח לא זיהה מה גרם למצב.

הומוסקסואליות אינה חוקית באיראן, אם כי הממשלה מתירה ניתוחים לשינוי מין, שלפי הדיווחים חלק מהגברים עוברים כדי להימנע מעונשים פליליים.