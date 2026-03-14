סיכום חדשות השבת: אזעקות בלתי פוסקות לאורך הסופ"ש בכל רחבי הארץ בשל ירי מאיראן ולבנון. במספר אזורים התקבלו דיווחים על זירות נפילת שברי יירוט, באילת נפצעו שלושה אנשים בדרגות שונות. במקביל לירידה בכמות השיגורים מאיראן, הרמטכ"ל הנחה את צמרת צה"ל להיערך למערכה שתימשך לפחות עד חג הפסח.

ארצות הברית הפציצה את האי חארג' במפרץ הפרסי, ממנו איראן מייצאת כ-90% מהנפט הגולמי שברשותה. צעיר בשנות ה-30 לחייו תועד כשהוא מונע כניסת אזרחים למקלט בבניין מגורים בזמן אזעקה. חשד לפיגוע אנטישמי באמסטרדם בעקבות פיצוץ שאירע סמוך לבית ספר יהודי בעיר.

הירי מאיראן ולבנון נמשך: אזעקות בכל רחבי הארץ, שלושה פצועים באילת

גם במהלך הסופ"ש הירי מאיראן ולבנון לא הפסיק. היום (שבת) שוגרו מספר מטחים לאזורים שונים ברחבי הארץ. במטח שכוון לעיר אילת וסביבתה נפצעו שלושה אזרחים, בהם נער בן 12 במצב קשה, כתוצאה מנפילת רסיסי טיל מצרר. רסיסים של טיל מצרר נפלו בשתי ערים בשפלה. אמש (שישי) מספר מבנים נפגעו בראשון לציון ושוהם בעקבות נפילת רסיסים מטיל מצרר ששוגר גם כן מאיראן, לא היו נפגעים באירוע. בלילה שבין שישי לשבת הופעלו מספר אזעקות באזור הצפון בעקבות ירי טילים וכטב"מים.

הרמטכ"ל: להיערך למערכה שתימשך לפחות עד פסח

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה את צמרת צה"ל להיערך למערכה, שתימשך לפחות עד חגי ניסן. כמו כן הורה הרמטכ"ל על תגבור כוחות רחב בפיקוד הצפון כחלק "מחיזוק המוכנות לתרחישי התקפה והגנה שונים". בשל התגבור, יגויסו כוחות מילואים שיחליפו את היחידות הסדירות שמועברות לגזרה הצפונית. בתוך כך, דובר צה"ל הודיע כי ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-200 יעדי טרור של המשטר באיראן.

ארצות הברית הפציצה את אחד הנכסים הכלכליים המשמעותיים באיראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בלילה בין שישי לשבת כי הורה לפיקוד המרכז האמריקני לבצע תקיפה שפגעה והשמידה מטרות צבאיות באי חראג' שבאיראן. האי מהווה נכס קריטי למשטר באיראן משום שהוא נחשב לאחת המטרות הכלכליות הרגישות ביותר במדינה, ממנו מבוצעים כ-90% מייצוא הנפט הגולמי של המדינה, ויש לו קיבולת טעינה של כ-7 מיליון חביות ביום.

צעיר מת"א עוכב לחקירה לאחר שמנע כניסת אזרחים למקלט בבניין מגורים

המשטרה עיכבה לחקירה גבר בשנות ה-30 לחייו, לאחר שתועד בסרטון כשהוא מונע בגופו את כניסתם של אזרחים למקלט בבניין מגורים בתל אביב בזמן אזעקה. בנוסף, הצעיר תועד כשהוא מגדף ואף דוחף את אחת האזרחיות שביקשה להיכנס למקלט. הצעיר מצידו הביע צער על המעשה, אך סייג את התנצלותו כשאמר כי דיירי הבניין מוצאים את עצמם שוב ושוב נעולים מחוץ למקלט הפרטי כי בליינים מהברים הסמוכים תופסים אותו.

חשד לניסיון פיגוע אנטישמי באמסטרדם: פיצוץ ליד בית ספר יהודי בעיר

פיצוץ התרחש הלילה (בין שישי לשבת) בבית ספר יהודי באמסטרדם, כך לפי דיווחים בהולנד. בהודעה לעיתונות מסרה ראשת העיר של אמסטרדם, פמקה הלסמה, כי היא רואה בכך מתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית, וכי היא מתייחסת לנושא בחומרה רבה. היא הוסיפה שהפיצוץ גרם לנזק מצומצם בלבד. על פי הדיווחים בכלי התקשורת בהולנד, המשטרה חוקרת תיעוד ממצלמה שקלטה אדם שהפעיל מטען חבלה.

