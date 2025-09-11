שיחת הטלפון הסוערת בין טראמפ לנתניהו: "התקיפה בדוחא - החלטה לא נבונה"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים "שיחה סוערת" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והביע תסכול מהמתקפה הישראלית על נציגי חמאס בקטאר, כך מסרו הלילה (בין רביעי לחמישי) גורמים בכירים בממשל האמריקני ל"וול סטריט ג’ורנל".

טראמפ אמר לנתניהו כי ההחלטה לפגוע במנהיגים הפוליטיים של חמאס בדוחא, בירת קטאר, לא הייתה נבונה. הוא כעס כשגילה על התקיפה כי היא פגעה בשטחה של בעלת ברית אחרת של ארה"ב שתיווכה במשא ומתן על סיום המלחמה בעזה, אמרו הבכירים.

לפי הדיווח, טראמפ טען בפני נתניהו כי ההחלטה לפגוע במנהיגי חמאס בדוחא הייתה "לא נבונה". הנשיא כעס כשנודע לו שהתקיפה בוצעה בשטחה של קטאר - בעלת ברית של ארצות הברית, הממלאת תפקיד מתווך במשא ומתן לסיום המלחמה בעזה. נתניהו השיב כי עמד לרשותו "חלון הזדמנויות קצר" לנקוט בפעולה ולכן בחר לנצל אותו.

גורמים אמריקניים סיפרו כי בשיחה השנייה בין השניים, האווירה הייתה לבבית. טראמפ שאל את נתניהו אם התקיפה הוכיחה את עצמה כמוצלחת, אך נתניהו השיב כי "עדיין לא ברור".

בכיר בממשל האמריקני ציין כי טראמפ מתוסכל מנתניהו, שלדבריו "מכניס אותו שוב ושוב לפינות לא נוחות" באמצעות צעדים חד-צדדיים ואגרסיביים, שאינם מתואמים עם וושינגטון ולעיתים אף מתנגשים עם מטרותיו של הנשיא במזרח התיכון. לדבריו, טראמפ היה רוצה לראות את ישראל מסיימת את הלחימה בעזה, ובמינימום - מצמצמת את ההפצצות במובלעת. הנשיא סבור כי התמונות הקשות מההפגזות פוגעות קשות בדימויה של ישראל בעולם.

עוד נמסר כי טראמפ ושליחו למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, התלוננו בחודשים האחרונים בפני גורמים שונים שנתניהו מציב אותם שוב ושוב במצבים רגישים, לעיתים ללא כל התרעה מוקדמת.