דיווח: טראמפ צפוי לאשר לסעודיה לרכוש מטוסי F-35

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ויורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמאן, צפויים להגיע להסכמה לפיה סעודיה תרכוש מטוסי F-35 מהאמריקנים, כך אמר היום (שישי) גורם רשמי בממשל האמריקני ל"בלומברג".

ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נערך בימים אלה לביקורו של בן סלמאן בבית הלבן בשבוע הבא. דוח מודיעיני של הפנטגון, שפורסם הבוקר ב"ניו יורק טיימס", חושף את חששותיהם של גורמי ביטחון אמריקנים מעצם יציאתה לפועל של העסקה, ששוויה הכולל עומד על מיליארדי דולרים.

על פי המסמך, גורמים בפנטגון חוששים מתרחיש בו סין עלולה לרכוש את הטכנולוגיה המתקדמת - במידה והעסקה בין ארצות הברית וסעודיה תצא לפועל. גורמים שעסקו בפרטיה, ועברו מספר תדרוכים בנושא, הביעו חשש מריגול סיני, או שותפות ביטחונית שלה עם סעודיה - שיובילו לפגיעה בפיתוחים המתקדמים.

כאמור, כיום סעודיה היא שיאנית הרכש של נשק אמריקני. גורמים אמריקנים ציינו כי הרכישה האפשרית של מטוסי הקרב המתקדמים הם צעד נוסף לקראת חתימה על הסכם הגנה הדדי בין המדינות.

ריאד אינה היחידה באזור שלוטשת עיניים לעבר מטוס הקרב המתקדם מתוצרת אמריקנית. עמיחי שטיין, כתבנו לענייני דיפלומטיה, פרסם אמש ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' כי גורמים בישראל פנו בתקופה האחרונה לארצות הברית, בבקשה לשקול טוב את סוגיית מכירת ה-F-35 לטורקיה. הם מבהירים - אנחנו לא רוצים שעסקה כזו תצא לפועל, ואנקרה תחזיק בכלי הטיס המתקדם שיש גם לצה"ל.

ממשל טראמפ טרם קיבל החלטה סופית בנושא, אבל מספיק להסתכל על עסקאות הרכש האחרונות של ארצות הברית באזור, ונראה שאם הנשיא האמריקני יחשוב שמדינתו תוכל להרוויח מכך - התשובה לבקשת ארדואן תהיה חיובית. בישראל בינתיים, מנסים להמשיך ולמנוע את הרכישה, אך לא ברור אם הניסיונות הללו יצלחו.