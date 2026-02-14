גורמים ל-i24NEWS: "יש התקדמות במו"מ בין ארה"ב ואיראן - לא בהכרח מתקרבים להסכם"

ביום שלישי הקרוב בז'נבה, איראן וארצות הברית ייפגשו בפעם השנייה. את איראן ייצג שר החוץ עראקצ'י, ואת המשלחת האמריקנית ייצגו וויטקוף וקושנר. השיחות מגיעות אחרי איזשהו אולטימטום אמריקני בתום הסבב הראשון, להגיע לפגישה השנייה עם איזשהם ויתורים ואיזושהי תוכנית משמעותית.

הערב דווח במגזין השבת על ידי כתב הדיפלומטיה עמיחי שטיין, שגורמים שונים טוענים בפני i24NEWS שיש התקדמות מסוימת במשא ומתן בין האיראנים לאמריקנים. זה עדיין לא אומר שיש הסכם, זה אפילו יכול לומר שאנחנו מאוד רחוקים מהסכם, אבל משהו זז.

זה מגיע אחרי הביקור של יועצו של חמינאי, ד"ר עלי לאריג'אני, גם בעומאן וגם בקטאר. המסרים שהוא מעביר שם והמסרים שהוא מקבל שם, אחריהם חלק מהגורמים שאנחנו משוחחים איתם מדברים על איזושהי התקדמות.

המחט קצת זזה, יכול להיות. זה לא אומר שאנחנו איכשהו קרובים להסכם. ומה שעוד ניתן להבין הוא שהשיחות ביום שלישי עדיין יתמקדו בנושא הגרעיני, כי האיראנים מתעקשים על איזושהי הצעה שאומרת 'קודם כל הגרעין, אחר כך נדבר על כל השאר', גם אם אנחנו לא מוכנים לוויתורים בשאר הסוגיות. השיח על השאר יגיע רק אחרי הגרעין.

אם נסכם את הדברים: האמריקנים רוצים לראות משהו משמעותי בפגישה ביום שלישי - לא עוד מלל ריק, לא סתם דיבורים. יש אולי התקדמות מסוימת בעקבות המסרים האיראנים והאמריקנים בימים האחרונים, אבל האם אנחנו קרובים איכשהו להסכם? כנראה ממש לא.

--

יש מי שמדבר על יום שלישי כסבב השיחות האחרון, ההזדמנות האחרונה של האיראנים. ברור שהם יצטרכו להגיע עם משהו לאמריקנים בסוגיה הזאת. נצטרך להמתין ואחרי השיחות כנראה נהיה יותר חכמים לגבי הכיוון של הניסיון הדיפלומטי הזה כדי למנוע מלחמה.