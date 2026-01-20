כך מושפעת הדריכות בישראל לקראת תקיפה אמריקנית באיראן

המוכנות לתקיפה איראנית: הכתב הצבאי של i24NEWS, ינון שלום יתח, דיווח הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי ההערכה כרגע היא שככל שהנוכחות האמריקנית במפרץ תתעצם - כך תעלה הדריכות בישראל.

בתוך כך, דיווחנו השבוע כי הצבא האמריקני ממשיך להתכונן לתקיפה באיראן ותגבר את כוחותיו במזרח התיכון. נושאת המטוסים USS Abraham Lincoln וקבוצת התקיפה שלה הגיעו למצר מלאקה, השוכן בין מלזיה לאינדונזיה, מה שאומר כי הם צפויים להיכנס לאזור האחריות של פיקוד המרכז האמריקני בתוך 5-7 ימים. את נושאת המטוסים מלוות שתי משחתות: USS Spruance ו-USS Michael Murphy.

בנוסף, על פי דיווחים, 12 מטוסי קרב מסוג F-15 הגיעו לירדן במהלך 24 השעות האחרונות. מטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בעתיד הקרוב. במקביל, מטוסי תובלה נחתו בבסיס הצבאי האמריקני בדייגו גרסיה.

גורמים אמריקנים מסרו ל-i24NEWS כי "כל האפשרויות כעת על השולחן". לדבריהם, המטרה היא לבנות כוח משמעותי במזרח התיכון שיספק לנשיא טראמפ מגוון רחב של אפשרויות, אם יחליט לתקוף.