מקרון מחריף את הטון נגד טראמפ: "מעדיפים כבוד על פני בריונים"

הקרע בין אירופה לארצות הברית מחריף: אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את נשיא צרפת עמנואל מקרון על סירובו להצטרף למועצת השלום לעזה, ואף איים בהעלאת המכס על שמפניה ויין, מקרון הגיב היום (שלישי) על דבריו של טראמפ בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס.

מקרון אמר בעקבות דבריו של טראמפ עליו: "אנחנו עוברים לעולם ללא חוקים, מעדיפים כבוד על פני בריונים". כמו כן אמר מקרון על רצונו של טראמפ לספח את גרינלנד: "הדבר המטורף הוא שאנחנו עלולים להימצא במצב שבו נצטרך להשתמש בכלי נגד כפייה כלפי ארה"ב, זה לא הזמן לאימפרליזם חדש או לקולוניאליזם חדש".

נשיא צרפת התייחס גם לקרע ההולך וגובר בין אירופה לארצות הברית ואמר: "אירופה היא צפויה, נאמנה, וידוע שכללי המשחק הם רק שלטון החוק".

דבריו של מקרון אינם הביקורת היחידה על התנהלותו של נשיא ארצות הברית מול מדינות אירופה, ובזירה העולמית בכלל. ראשת ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן אמרה הבוקר לעיתון הגארדיאן: אם מישהו יפתח במלחמת סחר עם אירופה, כמובן נגיב. ייתכן שהגרוע מכל עוד לפנינו. זוהי שאלה של סדר עולמי".

כזכור, המתיחות בין ארצות הברית לאירופה עולה גם בעקבות שאיפותיו של טראמפ לספח את האי גרינלנד, אשר נמצא כעת תחת שליטת דנמרק. חבר הפרלמנט האירופי מדנמרק אנדרס ויסטיסן, אף ירד לפסים בוטים יותר, ופנה לטראמפ: "הרשו לי לנסח זאת במילים שתוכלו להבין - אדוני הנשיא, לך לעזאזל". בתוך כך דווח כי הפרלמנט האירופי יקפיא את אישור הסכם הסחר בין האיחוד האירופי לארצות הברית בתגובה לאיומי המכסים של דונלד טראמפ למדינות אירופה המתנגדות להשתלטותו על גרינלנד.

מוקדם יותר היום דווח גם כי מספר מדינות באירופה מביעות ספק בתוכניתו של טראמפ לשיקום רצועת עזה. גורם דיפלומטי בכיר אף הגדיר את מועצת השלום כ"מופע של איש אחד", והטיל ספק ביכולת של מדינות אירופה להצטרף למסגרת שאינה מעוגנת במוסדות הבינלאומיים הקיימים. שר החוץ של צרפת אמר בהקשר זה: "אנו תומכים ביישום תוכנית השלום של טראמפ לעזה, אך לא בהקמת ארגון שיחליף את האומות המאוחדות".

ברויטרס דווח היום כי מדינות אירופה מסוימות שוקלות להפסיק לשלוח כוחות למרכז התיאום האזרחי צבאי האמריקני בקריית גת, בטענה שהיוזמה לא הצליחה להביא שינוי פוליטי ממשי. שמונה דיפלומטים המעורים בפרטים אמרו: "כמה ממדינות אירופה לא השיבו את כוחותיהן למרכז התיאום עוד מסיום חג המולד". כמו כן דווח כי בריטניה לא תצטרף "בעת הנוכחית" למועצת השלום.