דיווח: בשאר אל-אסד אושפז במצב קשה לאחר שהורעל במוסקבה

נשיא סוריה המודח, בשאר אל־אסד, אושפז לאחרונה בבית חולים במוסקבה לאחר שהורעל, בזמן שהותו בגלות ברוסיה, כך דווח היום (ראשון) ב"ניו יורק פוסט".

אסד פונה ב-20 בספטמבר לבית החולים כשהוא במצב קריטי, כך דיווח המרכז הסורי לזכויות אדם ביום חמישי. לפי הדיווח, הוא שוחרר כעבור תשעה ימים, לאחר שקיבל טיפול רפואי.

בדיווח נטען כי אסד הורעל בזמן ששהה בווילה פרטית בסמוך למוסקבה - נכס המאובטח בקפדנות על ידי הרשויות הרוסיות. למרות מצבו הבריאותי המוגבל, נמסר כי במהלך שהותו במקום ביקרו אותו גורמים שונים.

"לא ברור אם ההרעלה נבעה מטעות או ממעשה מכוון", נכתב , "רק מי שביצע את הפעולה יודע אם מטרתה הייתה לחסל את אסד או להביך את ממשלת רוסיה". עוד נמסר כי על פי מקורות, לממשלת רוסיה עצמה לא היה קשר למעשה.

אסד כיהן כנשיא סוריה משנת 2000 ועד 8 בדצמבר 2024 - כאשר הוא עזב את דמשק טרם נכנסו אליה כוחות המורדים והפילו את שלטונו - ומצא מקלט ברוסיה. הוא נחשב לפושע מלחמה ופושע נגד האנושות בעקבות מלחמה האזרחים במדינה שפרצה בשנת 2011 בסוריה - אז נהרגו ונפצעו אלפי אזרחים לאחר שהצבא הסורי עשה שימוש בנשק כימי נגדם.