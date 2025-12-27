ערוץ א-שרק הסעודי דיווח היום (שבת) מפי מקורות המקורבים להנהגת חמאס, כי ארגון הטרור החליט להתחיל בהכנות לבחירות לראשות הלשכה המדינית וליצירת מבנה הנהגתי חדש. לפי הערוץ, הבחירות יתקיימו במסגרת מועצת השורא הכללית המייצגים שלוש זירות - עזה, השטחים ו"חמאס חו"ל".

הבחירות צפויות להתקיים "תוך ימים או מספר שבועות", לפי הדיווח. השמות הבולטים ביותר בארגון, שלא חוסלו על ידי ישראל במהלך המלחמה, הם ח'ליל אל-חיה, המשמש כיום כראש הלשכה המדינית בעזה וראש צוות המשא ומתן וח'אלד משעל, ראש הלשכה המדינית לשעבר.

המקורות מסרו לערוץ "א-שרק" כי אל-חיה הוא השם המוביל לניצחון, בשל תמיכה שמקבל מעבר לרצועת עזה, וכוללת בה חלק משמעותי מהנהגת הארגון בשטחים - ובמיוחד "ראש הלשכה המדינית בגדה המערבית" זאהר ג'בארין.

המעבר לשלב ב' בהסכם - והחשש בישראל ממנו

הסוגייה שהכי מדאיגה את ראש הממשלה בטרם פגישתו עם הנשיא טראמפ - היא המעבר לשלב השני בהסכם הפסקת האש, בשל דאגה כי האמריקנים לא מבינים את הדחיפות בפירוז חמאס. נתניהו צפוי לטעון בפני טראמפ: אי פירוק הארגון מנשקו - טעות היסטורית.

גורם מערבי המעורב בשיחות מסר אמש ל-i24NEWS כי לא ניתן לדעת מתי חמאס יתפרק מנשקו ו"אם זה יקרה אי פעם, ואם כן מתי". בנוסף, על פי גורם אירופאי ששוחח עמנו השבוע, האמריקנים מביעים נכונות להתקדם לשלב ב' גם ללא השבת רן גואילי.