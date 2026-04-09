הצהרת הניצחון של הנשיא טראמפ על איראן מעוררת דאגה בקרב יועציו הבכירים, כך דווח היום (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל". גורמים רשמיים מסרו לעיתון כי קיימת חרדה מכך שהנשיא מגזים בתיאור הפסקת האש, בעוד שבאיראן שומרים על יכולות צבאיות מסוכנות.

על פי הדיווח, טראמפ תודרך לגבי הסיכונים לקריסת ההסכם, שכן איראן עדיין מחזיקה במחצית ממשגרי הטילים שלה, רובם קבורים עמוק מתחת לאדמה, ובעשרות סירות מהירות המאיימות על השיט במצר הורמוז, זאת למרות שמרבית הצי הסדיר האיראני הושמד בתקיפות האחרונות.

בתוך כך, איראן ממשיכה להקשיח עמדות בנוגע לנתיב המים האסטרטגי. לפי הקלטה שנבדקה על ידי הוול סטריט ג'ורנל, הצי האיראני הודיע לספינות באזור כי הן זקוקות לאישור מפורש לחצות את המצר, תוך איום שכל כלי שיט שיפעל ללא היתר "יושמד". המשטר בטהראן הבהיר למתווכים כי יגביל את התנועה לכתריסר ספינות ביום בלבד ויגבה אגרות מעבר. יועצי הנשיא חוששים כי ללא ויתורים אמריקנים משמעותיים, שאותם טראמפ מסרב להעניק בשלב זה, הקיפאון במצר והדרישות האיראניות יובילו בהכרח לחידוש מעשי האיבה.

נתונים חדשים שפורסמו ב"ניו יורק טיימס" מחזקים את תמונת המצב המורכבת בשטח. על פי חברת המעקב הימית Kpler, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף ביום שלישי, לא עברה אף מכלית נפט או גז במצר הורמוז, ורק ארבע ספינות משא בתפזורת הצליחו לחצות את נתיב המים.

במקביל, התקשורת האיראנית הממלכתית הכריזה כי המצר "סגור לחלוטין" וכי ספינות הוחזרו לאחור, בתגובה לגל תקיפות צה"ל בלבנון. הנתונים הימיים מאשרים כי מאז יום רביעי בבוקר לא תועדה כל תנועה נוספת במרכז המצר, מה שמעמיד בסימן שאלה גדול את יציבות ההסכם עליו הכריז הבית הלבן.