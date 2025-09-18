האנטישמיות משתוללת: צלב קרס צויר ליד חדר של סטודנט יהודי

מומלצים -

האנטישמיות משתוללת: צלב קרס צוייר אמש (רביעי) מחוץ לחדרו של סטודנט יהודי באוניברסיטת דארטמות' שבארצות הברית. במקביל, כרזה עם הכיתוב "ליהודים אסור להיכנס לכאן!" נתלתה בכניסה לחנות בפלנסבורג שבגרמניה.

האוניברסיטה מסרה הצהרה בנושא: "חברי קהילת דארטמות' היקרים, אמש צויר צלב קרס על רצפת מעונות ממש מחוץ לחדרו של סטודנט יהודי. לא נסבול בקמפוס שלנו מעשה קנאות והטרדה ממוקדת בביתו של אדם. משטרת הנובר ומחלקת הבטיחות והאבטחה שלנו חוקרות את המקרה".

"לאנטישמיות אין מקום בדארטמות'. מעשי קנאות - וכל צורות השנאה - פוגעים עמוקות ועומדים בניגוד ישיר למה שכל אחד מאיתנו עובד כל כך קשה כדי ליצור בדארטמות'. זה לא מי שאנחנו", מסרה האוניברסיטה בהודעה רשמית.

במקביל, כרזה אנטישמית עם הכיתוב: "ליהודים אסור להיכנס לכאן! אני לא הודיתי בשום דבר אישי, אפילו לא באנטישמיות - אני פשוט לא סובל אתכם", נתלתה בחלון של חנות ברחוב דובורגר ברובע זידשטאדט. מאז הכרזה הוסרה וחקירה נפתחה בנושא.