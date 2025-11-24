פוליטיקאית אוסטרלית הגיעה לבושה בבורקה לסנאט - ועוררה סערה

הסנאט האוסטרלי הושעה היום (שני) ליותר משעה וחצי, לאחר שמייסדת מפלגת "אומה אחת" פולין הנסון, צעדה אל תוך האולם כשהיא לבושה בבורקה כמחאה.

הסנאטורית הנסון ידועה בתור מי שקוראת לאסור על בורקות וכיסויי פנים ברחבי המדינה. לאחר האירועים,היא ספגה סנקציה המונעת ממנה להיכנס לאולם למשך שארית יום. בשל סירובה לעזוב, החליטה באופן חריג הנשיאה סו ליינס להשהות את דיוני הסנאט ליותר משעה וחצי.

בהמשך הייתה הסנאטורית הנסון בין הפוליטיקאים האחרונים שעזבו את אולם הסנאט, ותקפה בתגובה את עמיתיה, להם קראה "צבועים" על שמנעו ממנה להגיש את הצעת החוק שלה. הדיונים חודשו כאמור כעבור כשעה וחצי, ללא נוכחותה. אירוע דומה התרחש באוסטרליה בחודש פברואר האחרון.