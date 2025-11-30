משרד החוץ באזהרה חמורה לישראלים בתאילנד והאזור

משרד החוץ פרסם היום (ראשון) אזהרה מתנאי מזג אוויר קשים בתאילנד, סרי לנקה והודו. בתת היבשת קיים חשש גם לסופת ציקלון במדינת המחוז טמיל נאדו הנמצאת בדרום.

המשרד פירט כי בדרום תאילנד יש להיזהר במיוחד משיטפונות. בסרי-לנקה המשרד הנחה לנהוג במשנה זהירות עקב שיטפונות קשים ומפולות בוץ הפוקדים אזורים שונים במדינה. עוד ניתנה המלצה לעקוב אחר דיווחי התקשורת המקומית ולעדכן בני משפחה בישראל על מיקום השהות.

הרשויות בתאילנד, אחד היעדים האהובים ביותר על הישראלים, הודיעו ביום שישי האחרון כי לפחות 145 איש נהרגו בסופה העזה שפקדה השבוע את דרום המדינה והוגדרה ככסופה של "פעם ב-300 שנה". נסיגת מפלס המים החלה - מה שמחד מאפשר הגברה של היקף פעולות החיפוש והחילוץ ושל יעילותן, אך גם הביא לחשיפת סדר הגודל החמור של הנזק.

מזג האוויר הסוער שהגיע לדרום המדינה מוקדם יותר השבוע הביא עמו גשמים עזים ושיטפונות שהגיעו לגובה של יותר משני מטרים, וגרם לנזק רב ואובדן שכאמור לא עוצר.