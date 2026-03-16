הנשיא האמריקני דונלד טראמפ שיגר איומים לבעלות הברית המסורתיות, והפחות מסורתיות, במטרה לגייס תמיכה ולאבטח את מעבר הספינות במיצרי הורמוז. בראיון ל"פיינשל טיימס" היום (שני), טראמפ הזהיר את נאט"ו מפני עתיד "רע מאוד" אם בעלות הברית לא יסייעו בפתיחת מיצרי הורמוז, ואמר כי הוא עשוי גם לדחות פסגה מתוכננת עם נשיא סין שי ג'ינפינג, אך המהלך לא זוכה לתמיכה שלה קיווה נשיא ארצות הברית.

"אני חושב שגם סין צריכה לעזור, כי סין מקבלת 90% מהנפט שלה מהמיצרים", אמר טראמפ לעיתון, והוסיף כי היה מעדיף לדעת את עמדת בייג'ינג לפני הביקור המתוכנן. "ייתכן שנדחה", אמר על הנסיעה. מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, וסגן ראש ממשלת סין, הא ליפנג, נמצאים בשיחות הכנה בפריז בימים אלו כדי לסלול את הדרך לביקורו של טראמפ בבייג'ינג כדי להיפגש עם שי בסוף מרץ.

על בעלות הברית בנאט"ו אמר טראמפ: "זה רק ראוי שאנשים שהם המרוויחים מהמיצר יעזרו לוודא ששום דבר רע לא יקרה שם", אמר, והוסיף כי "אם לא תהיה תגובה או אם זו תהיה תגובה שלילית, אני חושב שזה יהיה רע מאוד לעתיד נאט"ו".

כאשר נשאל לפרט את הסיוע שהוא רוצה, אמר טראמפ לפיינשל טיימס כי הסיוע עשוי לכלול שולפי מוקשים ונכסים צבאיים אחרים כדי להתמודד עם רחפנים ומוקשים ימיים. טראמפ קרא ביום שבת למדינות לשלוח ספינות מלחמה כדי לשמור על נתיב המים הצר פתוח לשיט, בעוד הכוחות האיראניים ממשיכים בתקיפות, ואמר כי הוא מקווה שמדינות, כולל סין, צרפת, יפן, דרום קוריאה ובריטניה, ישלחו ספינות לאזור.

מספר מנהיגי עולם כבר הגיבו לבקשת טראמפ, ונראה שכרגע אף מדינה אינה מתכוונת להענות בחויב:

על ישראל, טראמפ אמר הלילה: איראן רוצה נואשות לדבר אבל אני לא חושב שהם מוכנים, אני לא יודע אם אני רוצה עסקה עם איראן. ישראל עובדת עם ארה״ב כדי לאבטח את מצר הורמוז.

ראשת ממשלת יפן טאקאיצ’י אמרה כי יפן לא תשלח כלי שיט צבאיים לליווי ספינות במזרח התיכון.

שרת התחבורה האוסטרלית קתרין קינג אמרה שאוסטרליה לא תשלח ספינות. "אנו יודעים כמה זה חשוב בצורה יוצאת דופן, אבל זה לא משהו שביקשו מאיתנו או שאנחנו תורמים לו".

משרד הנשיאות הדרום קוריאני "יבחן בקפידה את בקשתו של טראמפ, ונקבל החלטה לאחר בחינה מדוקדקת".

שר האנרגיה הבריטי אד מיליבנד אמר כי בריטניה בוחנת "כל אפשרות" כדי לסייע באבטחת מיצר הורמוז: "ישנן דרכים שונות בהן נוכל לתרום".

דובר שגרירות סין בוושינגטון סירב לומר האם המדינה מתכננת לפרוס נכסים ימיים באזור, ואמר ל-CNN ביום שבת כי "לכל הצדדים יש אחריות להבטיח אספקת אנרגיה יציבה ובלתי מופרעת".