רגע לפני ביקור בן סלמאן - הנשיא טראמפ הצהיר: "נמכור מטוסי F-35 לסעודיה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שני, שעון ישראל) כי ארצות הברית תבצע עסקה למכירת מטוסי F-35 לסעודיה. הנשיא האמריקני לא התייחס בדבריו לנורמליזציה עם ישראל כחלק מעסקה כזו.

טראמפ אמר כי סעודיה היא "בת ברית מעולה שלנו, יש להם הרבה איומים כמונו". מוקדם יותר הערב אמר בכיר בבית הלבן לרויטרס כי הנשיא האמריקני אכן נוטה לתמוך בעסקה למכירת המטוסים.

השר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אמר בתגובה כי "נתניהו איבד את היכולת להגן על האינטרסים הלאומיים של ישראל, הוא מדבר שנים על כך שאנחנו 'מגינים עצמנו בכוחות עצמו', אבל היום ברור - סיסמאות אלו התרוקנו מתוכן". "במקום לנצל הצלחות מבצעיות להישגים, נתניהו הביא אותנו למצב של שפל מדיני", הוסיף.

אמש דווח בסוכנות הידיעות AP כי הממשל האמריקני נזהר מאפשרות של פגיעה ב"יתרון הצבאי האיכותי" של ישראל על פני שכנותיה, במיוחד בתקופה בה טראמפ תלוי בתמיכה הישראלית להצלחת "תוכנית השלום" שלו לעזה. שלושה בכירים בממשל אמרו כי לא סביר שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם בקרוב, אך קיימת אופטימיות זהירה כי ניתן יהיה להגיע לכך עד סוף כהונתו של הנשיא האמריקני.

אמש דיווחנו במהדורה המרכזית כי מספר גורמים מאמינים כי ייתכן שבשל דרישות שיציבו האמריקנים, הסעודים לא ירצו לרכוש את מטוסי ה-F-35. בין היתר, צפויים בארצות הברית לדרוש להציב מתג השבתה בתוך המטוסים - כאלו שיאפשרו ללחוץ על השאטלר בוושינגטון במקרי צורך. במידה ואכן תהיה עסקה, זה עלול להוביל ל"מירוץ חימוש" במזרח התיכון.

בין היתר, באיחוד האמירויות צפויים לדרוש לרכוש גם הם את החמקנים, לאחר שהובטח להם זאת עוד עם החתימה על הסכמי אברהם בשנת 2020.