"כלל לא ביקשנו מו"מ": באיראן מכחישים שיחות עם וויטקוף

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הכחיש את הדיווחים כי שוחח ישירות עם השליח המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, ברקע המתיחות במזרח התיכון - כך דווח הבוקר (רביעי) בכלי תקשורת מקומיים במדינה. "לא היה לי שום קשר עם מר. וויטקוף לאחרונה, ולא ביקשנו משא ומתן", אמר.

עראקצ'י הוסיף כי הערוץ מול המתווכות נותר פעיל, ושטהראן נותרה עימן בקשר. דבריו של שר החוץ האיראני מגיעים לאחר דיווחים בכלי תקשורת בעולם, בהם ערוץ "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי, שפרסם כי ערוץ התקשורת נותר פתוח אך ארצות הברית מציבה תנאים "בלתי אפשריים, המונעים התקדמות בנושא".

בתוך כך, הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן - וקרא למדינה להגיע לעסקה: "יש צי ספינות מלחמה ששט לאיראן, היא הייתה צריכה להגיע להסכם בפעם הראשונה וביוני השמדנו את היכולות הגרעיניות שלהם".

בתקשורת האיראנית דווח כי הנשיא מסעוד פזשכיאן שוחח עם יורש העצר הסעודי. לפי סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית, בן סלמאן אמר כי לא יאפשרו לבצע שימוש במרחב האווירי או בשטח סעודיה לכל פעולה צבאית נגד טהראן.