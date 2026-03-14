חשד לניסיון פיגוע באמסטרדם: "פיצוץ אירע בבית ספר יהודי"

פיצוץ התרחש הלילה (בין שישי לשבת) בבית ספר יהודי באמסטרדם, כך לפי דיווחים בהולנד. בהודעה לעיתונות מסרה ראשת העיר של אמסטרדם, פמקה הלסמה, כי היא רואה בכך מתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית, וכי היא מתייחסת לנושא בחומרה רבה. היא הוסיפה שהפיצוץ גרם לנזק מצומצם בלבד.

"זהו מעשה תוקפנות פחדני המופנה כלפי הקהילה היהודית. אני מבינה את הפחד והכעס של תושבי אמסטרדם היהודים. הם מתמודדים יותר ויותר עם אנטישמיות, וזה דבר בלתי קביל. בית ספר חייב להיות מקום שבו ילדים יכולים ללמוד בבטחה. אמסטרדם חייבת להיות מקום שבו יהודים יכולים לחיות בביטחון", מסרה ראשת העיר.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת במדינה, המשטרה חוקרת תיעוד ממצלמה שקלטה אדם שהפעיל מטען חבלה.

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל: "המטען שהתפוצץ הבוקר בבית הספר באמסטרדם הוא המציאות עליה הזהרתי רק השבוע ב'דה טלגרף' ההולנדי: זרועות הטרור של האייתולות מאיראן שלוחות עמוק לתוך בירות המערב. בעוד ישראל וארה"ב מבצעות את העבודה השחורה עבור העולן החופשי בבלימת ציר הרשע, מנהיגי אירופה מסיטים מבט ונכנעים לשיקולים אלקטורליים של הקול המוסלמי. עבור ילדי הקהילה, זו כבר לא נבואת זעם אלא סכנה ממשית בדרך לכיתה".

"מי שמאפשר לייצא את האינתיפאדה לרחובות אירופה, יתעורר למציאות שבה הטרור הוא בעל הבית. זו שעת המבחן של הולנד והבחירה האם להתייצב בצד הנכון של ההיסטוריה ולעצור את הקנאות הדתית הרצחנית. מדינת ישראל לא תעמוד מנגד מול הפקרת יהודים. הגיע הזמן ליד ברזל מול סוכני הטרור של הפונדמנטליזם האיסלאמי לפני שאירופה כולה תבער", מסרה השכל.

האירוע מצטרף לשרשרת מדאיגה של תקיפות אלימות נגד מוסדות יהודיים ברחבי העולם בימים האחרונים. רק אמש הוצתה אש בכניסה לבית כנסת ברוטרדם שבהולנד, אירוע שנמצא כעת תחת חקירת משטרה. תקריות אלו מצטרפות לרצף אירועים חמורים מהשבוע האחרון: ירי לעבר שני בתי כנסת בטורונטו שבקנדה בשבת האחרונה, פיצוץ מטען חבלה מול בית כנסת בליאז' שבבלגיה לפני ארבעה ימים, ואירוע דריסה שבו התנגש רכב בכניסה לבית כנסת במישיגן שבארה"ב שלשום.