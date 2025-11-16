100 שוטרים פצועים וכתובת "יהודיה ז**ה": מחאה אלימה במקסיקו

120 בני אדם נפצעו, 100 מהם שוטרים, ו-20 נעצרו בהפגנה שהתקיימה אתמול (שבת) במקסיקו סיטי, בה השתתפו אלפים ובין היתר רוססה כתובת "יהודיה זונה" על שערי הארמון הלאומי - במחאה נגד הנשיאה קלאודיה שיינבאום. המחאה עסקה בפשיעה, שחיתות וחוסר ענישה, ולמרות שהייתה שלווה ברובה - הסתיימה בעימותים חמורים בין מפגינים למשטרה - בהם הראשונים תקפו באבנים, זיקוקים, מקלות ושרשראות - תוך חטיפת מגנים וציוד נוסף מהכוחות.

במחאה שאורגנה על ידי בני דור ה-Z המוחים טענו כי הם מתוסכלים מבעיות מערכתיות כמו שחיתות וחוסר ענישה על פשעים אלימים.

נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, נהנית משיעורי תמיכה גבוהים - ולמרות זאת, במקרה אנטישמי שאירע במהלך ההפגנה רוססה כאמור כתובת "יהודיה זונה" על שערי הארמון הלאומי.

בהפגנה השתתפו אנשים מקבוצות גיל שונות, כאשר תומכיו של ראש עיריית מיצ'ואקאן שנרצח לאחרונה, קרלוס מאנזו, השתתפו במחאה כשהם חובשים את כובעי הקש המסמלים את תנועתו הפוליטית. "הוא נהרג בגלל שהוא היה אדם ששלח קצינים להרים כדי להילחם בעבריינים. היה לו האומץ להתעמת איתם", אמרה מפגינה על מאנזו.

שר החוץ גדעון סער גינה את ההתבטאויות, הוסיף לתייג את נשיאת מקסיקו בחשבון ה-X שלו וכתב כי "ישראל מגנה בחריפות את העלבונות האנטישמיים והמיזוגניים שהופנו כלפי נשיאת מקסיקו. אין מקום להתקפות כאלה בשיח הפוליטי. כל צורה של אנטישמיות, בכל הקשר, חייבת להידחות באופן חד-משמעי".