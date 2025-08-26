"מעורב בתקריות אנטישמיות": שגריר איראן מגורש מאוסטרליה

מומלצים -

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנזי הודיע הבוקר (שלישי) כי שגריר איראן יגורש מהמדינה, לאור מעורבותו בשתי תקריות אנטישמיות. בנוסף, אלבנזי מסר כי יחוקק חוק לסווג את משמרות המהפכה האסלאמית של איראן כארגון טרור.

במקביל להחלטה לגרש את השגריר, אלבנזי הודיע על השעיית פעילות שגרירות אוסטרליה בטהרן, והבהיר שכל הדיפלומטים האוסטרלים כבר שוהים בבטחה במדינה שלישית.

לדבריו, סוכנות הביון והביטחון של אוסטרליה (ASIO) קבעה על בסיס מודיעין מהימן שהממשלה האיראנית הייתה אחראית למתקפות על בית הכנסת "עדת ישראל" במלבורן בחודש דצמבר ועל מסעדת Lewis Continental Kitchen. "ההערכה היא כי איראן כיוונה גם מתקפות נוספות", אמר. לדבריו, "אלה היו ניסיונות לערער את הלכידות החברתית ולזרוע פילוג בקהילה שלנו. זה בלתי מתקבל על הדעת, והממשלה האוסטרלית נוקטת צעדים חזקים ונחרצים בתגובה".

"איראן ניסתה להסתיר את המעורבות שלה, אבל ASIO העריך שהיא עומדת מאחורי המתקפות", ציין אלבנזי. ראש ASIO, מייק בורג'ס, אמר כי משמרות המהפכה האיראניים עבדו לא באופן ישיר, אלא באמצעות "מפעילים" איראנים שיצרו קשר עם אוסטרליים שיבצעו עבורם "משימות". שיטת פעולה זו דומה לאופן בו הופעלו ישראלים על ידי גורמים איראנים בישראל, פעמים רבות באמצעות רשת הטלגרם.

בסוכנות האוסטרלית לא סוברים שאיראן עומדת מאחורי כל אקט אנטישמי שפקד את אוסטרליה, אך חוקרים תקריות אחרות שאירעו לאחרונה. "הפעולות של איראן לא מקובלות. היא סיכנה חיים, זרעה פחד בקהילות וקרעה את המרקם החברתי שלנו. איראן ושלוחותיה הדליקו את הגפרורים וליבו את האש", אמר בורג'ס.

כמות התקריות האנטישמיות באוסטרליה גדלה מאוד מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ונראה כי היא במגמת עלייה מתמדת. בחודש שעבר, שליחת אוסטרליה למאבק באנטישמיות, ג'יליאן סגל, קראה לממשלתו של אלבניזי לשלול מימון מאוניברסיטאות, עמותות ומוסדות תרבות שאינם נוקטים צעדים נגד גילויי שנאה כלפי יהודים. היא הציגה דו"ח בתגובה לעלייה באירועים אנטישמיים במדינה - כולל ניסיון הצתה של בית כנסת במלבורן, הפריצה למסעדה של אייל שני, וכן השלכת בקבוק תבערה על גן ילדים יהודי במזרח סידני בינואר.

לפי התוכנית המוצעת, אוניברסיטאות ואמנים יאבדו מימון אם לא יפעלו נגד אנטישמיות ולממשלה יהיו סמכויות חדשות לגירוש תיירים. בנוסף יהיה גם מעקב אחרי הסיקור התקשורתי של הנושא וחיזוק החינוך בנושא אנטישמיות בבתי ספר ובמקומות עבודה. ראש הממשלה אלבניזי אמר שישקול את ההמלצות.

לצד זאת, בתחילת השבוע מאות אלפי אוסטרלים השתתפו בצעדת ענק שכונתה "יום הזעם" ומטרתה היתה תמיכה בפלסטינים. המחאות, שהתקיימו ביותר מ-40 מוקדים ברחבי המדינה, ימים ספורים פרסום דו"ח הרעב של האו"ם על עזה.