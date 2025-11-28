ברקע העימות הגובר: טראמפ ומדורו שוחחו על פגישה אפשרית

ברקע העימות הגובר ביניהם, נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחחו בשבוע שעבר בטלפון על פגישה אפשרית ביניהם, כך דווח ב"ניו יורק טיימס". עם זאת, פגישה כזו לא מתוכננת לפי שעה. השיחה - שכללה את מזכיר המדינה מרקו רוביו - הגיעה כאשר ארה"ב מגבירה את הלחץ הצבאי והדיפלומטי על ונצואלה.

מדורו נשא נאום מתריס השבוע בבירה קראקס, נופף בחרב והזהיר את תומכיו להתכונן לעימות עם מה שכינה "תוקפנות אימפריאליסטית", כך דווח ב"פוקס ניוז". קודם לכן טראמפ איים שארצו "בקרוב מאוד" תתחיל לעצור חשודים בסחר בסמים מוונצואלה ביבשת.

מדורו תיאר את המצב כמאבק נגד מה שתיאר כ"איומים חיצוניים, וקרא לאזרחי ונצואלה "להתגייס נגד כל תוקפנות זרה".