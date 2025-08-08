מתכון רע: אוסטרלית ניסתה להרעיל את בעלה באמצעות פסטה

מומלצים -

אישה אוסטרלית בת 50 בשם ארין פטרסון, שהורשעה בהרעלת שלושה מבני משפחת בעלה באמצעות ארוחת פטריות רעילות, הואשמה גם בניסיון לרצוח את בעלה במספר ניסיונות הרעלה, כך עולה מראיות שנחשפו היום (שישי) לאחר שבית המשפט התיר את פרסומן.

חבר המושבעים קבע כי פטרסון פיתתה את חמותה גייל פטרסון, את חמה דונלד פטרסון, ואת גיסתה של גייל, הת’ר וילקינסון, להגיע לארוחת צהריים בביתה. שם הגישה להן מנה של “ביף וולינגטון” שהכילה פטריות מסוג "דקה קפ" רעילות, שהובילו למותן.קרוב משפחה נוסף הצליח לשרוד את המנה הקטלנית.

כאמור, הראיות החדשות מגלות כי פטרסון ניסתה להרעיל גם את בעלה באמצעות מנות שונות שהכינה עבורו, ביניהן פסטה מורעלת, קארי עוף וסנדוויץ’.