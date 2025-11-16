דיווח: טראמפ מסרב לחתום על עסקה מכירת F-35 לסעודיה

גורמים בממשל: נזהרים מאפשרות לפגיעה ב"יתרון הצבאי" של ישראל • בראש סדר היום של הפגישה צפויים להיות מאמצי הנורמליזציה • "תוצאה שמקווים להוציא - הכרה ב"תוכנית השלום" כנקודת מוצא להקמת מדינה פלסטינית"

מעיין רפאל
מעיין רפאל ■ קשבת דסק החוץ
יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ארכיון
יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ארכיוןAP Photo/Alex Brandon

סוכנות הידיעות AP דיווחה היום (ראשון) מפי גורמים בממשל האמריקני כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מוכן לחתום על עסקה למכירת מטוסי F-35 לסעודיה.

הגורמים מסרו לסוכנות הידיעות כי הממשל נותר זהיר בנוגע לאפשרות לפגיעה ב"יתרון הצבאי האיכותי" של ישראל על פני שכנותיה, במיוחד בתקופה שבה טראמפ תלוי בתמיכה הישראלית להצלחת "תוכנית השלום" שלו לרצועת עזה. מה שצפוי לעמוד בראש סדר היום של הנשיא האמריקני כשיארח את יורש העצר הסעודי, אלו מאמצי הנורמליזציה במזרח התיכון.

המהלך של טראמפ: נשיא ארה"ב יפגש עם בן סלאמן הסעודי בנושא מכירת F35

שלושה בכירים בממשל אמרו עם זאת, כי לא סביר שסעודיה תחתום ותצטרף להסכמי אברהם בקרוב, אך קיימת אופטימיות זהירה שניתן יהיה להגיע לכך עד סוף כהונתו של הנשיא טראמפ. בנוסף, אמר בכיר כי התוצאה הטובה ביותר שניתן להוציא מפגישת השניים, עשויה להיות שהסעודים יכירו ב"תוכנית השלום" כנקודת המוצא להקמת מדינה פלסטינית, שבסופו של דבר יסכימו לשקול בפומבי הצטרפות להסכמים.

