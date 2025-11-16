דיווח: טראמפ מסרב לחתום על עסקה מכירת F-35 לסעודיה

סוכנות הידיעות AP דיווחה היום (ראשון) מפי גורמים בממשל האמריקני כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מוכן לחתום על עסקה למכירת מטוסי F-35 לסעודיה.

הגורמים מסרו לסוכנות הידיעות כי הממשל נותר זהיר בנוגע לאפשרות לפגיעה ב"יתרון הצבאי האיכותי" של ישראל על פני שכנותיה, במיוחד בתקופה שבה טראמפ תלוי בתמיכה הישראלית להצלחת "תוכנית השלום" שלו לרצועת עזה. מה שצפוי לעמוד בראש סדר היום של הנשיא האמריקני כשיארח את יורש העצר הסעודי, אלו מאמצי הנורמליזציה במזרח התיכון.

שלושה בכירים בממשל אמרו עם זאת, כי לא סביר שסעודיה תחתום ותצטרף להסכמי אברהם בקרוב, אך קיימת אופטימיות זהירה שניתן יהיה להגיע לכך עד סוף כהונתו של הנשיא טראמפ. בנוסף, אמר בכיר כי התוצאה הטובה ביותר שניתן להוציא מפגישת השניים, עשויה להיות שהסעודים יכירו ב"תוכנית השלום" כנקודת המוצא להקמת מדינה פלסטינית, שבסופו של דבר יסכימו לשקול בפומבי הצטרפות להסכמים.