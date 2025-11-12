א-שרע: "על מנת להגיע להסכם - ישראל צריכה לסגת מהשטחים שכבשה"

נשיא סוריה אחמד א-שרע העניק אמש ריאיון (בין שלישי לרביעי) לוושינגטון פוסט, במסגרתו הבהיר כי סוריה "נמצאת במשא ומתן ישיר עם ישראל, אך כדי להגיע להסכם על ישראל לסגת מהשטחים שכבשה אחרי נפילת משטר אסד".

הריאיון מגיע לאחר פגישתו הראשונה של נשיא סוריה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על הפגישה אמר: "מצאנו שיש הרבה אינטרסים משותפים לשתי המדינות. היציבות בסוריה תשפיע על האיזור כולו, וקידום הכלכלה הסורית היא המפתח לייצוב המדינה". כמו כן אמר כי "ארצות הברית, כמו מדינות רבות, תומכות בזווית הסורית בנוגע להסכם עם ישראל. טראמפ דוחף שישראל תגיע להסכמה עם סוריה כמה שיותר מוקדם".

כשנשאל כיצד הוא מתכוון להגן על מדינתו מפני כוחות חיצוניים, דוגמת ישראל, השיב הנשיא הסורי: "הפעולות של ישראל בתוך סוריה נבעו מאיום של נוכחות מיליציות איראניות וחיזבאללה בשטח המדינה, ואנחנו הסרנו את האיום הזה". בנוסף אמר על התקיפות הישראליות בסוריה כי "ישראל ביצעה יותר מ-1,000 תקיפות אוויריות בשטח סוריה, כולל ארמון הנשיאות ומשרד ההגנה. אנחנו מנסים לבנות מחדש את סוריה, לכן לא הגבנו לתקיפות האלה".

עם זאת, א-שרע אמר כי לא ניתן להגיע להסכם עם ישראל כל עוד היא מחזיקה בשטחים בתוך סוריה. בנוסף טען כי "מדובר בטריטוריה סורית, לכן לסוריה צריך להיות החופש להתמודד עם השטח שלה בעצמה. אם השטח יהיה מפורז והוא ישמש גורמים אחרים כנקודות שיגור לישראל, מי יהיה אחראי לכך?".

א-שרע עקץ את ישראל כשאמר ש"ישראל כבשה את רמת הגולן כדי להגן על עצמה. עכשיו היא מציבה תנאים על דרום סוריה כדי להגן על רמת הגולן. בעוד כמה שנים היא תכבוש את מרכז סוריה כדי להגן על דרום סוריה. בדרך הזו היא תגיע למינכן".