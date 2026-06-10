הפיגוע במסיבת חנוכה בסידני: 19 אישומים נוספים הוגשו נגד המחבל נאביד אכרם

התובע הפדרלי הגיש היום (רביעי) 19 סעיפי אישום חמורים נוספים נגד נאביד אכרם, המחבל בן ה-24 המואשם בביצוע הפיגוע המזעזע בחוף בונדיי בדצמבר האחרון, שבו נרצחו 15 בני אדם במסיבת חנוכה.

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עד היום עמד אכרם בפני 59 סעיפי אישום, שכללו 15 סעיפי רצח, 40 סעיפי ניסיון רצח וסעיף אחד של ביצוע מעשה טרור. עם הגשת מסמכי התביעה החדשים לבית משפט השלום בדאונינג סנטר בסידני, צומצם וגובש כתב האישום נגדו לכדי 78 סעיפים בסך הכל.

על פי רישומי בית המשפט, 19 האישומים החדשים מפרטים את רגעי הלחימה הקשים בזירה וכוללים: 10 סעיפים של "ירי בכוונה לרצוח", שלושה סעיפים של גרימת חבלה חמורה בכוונה לרצוח, ושישה סעיפים של ירי בכלי נשק מתוך כוונה להתנגד למעצר.

במקביל, בית המשפט הוציא צו איסור פרסום זמני על פרטיהם של חלק מהקורבנות המוזכרים באישומי החדשים, וזאת במטרה להגן על פרטיותם.

תיק הראיות המפלצתי

במהלך הדיון נחשף לראשונה כי על פי החשד ונתוני המשטרה, הפיגוע שביצעו אכרם ואביו היה בהשראה ישירה מארגון הטרור דאעש.

נציגת התביעה הפדרלית הציגה בפני סגן השופט הראשי, מייקל אנטרום, את המורכבות הלוגיסטית חסרת התקדים של התיק וביקשה דחייה עד לחודש אוגוסט לצורך הגשת מלוא חומר הראיות.

לדבריה, צוותי החקירה המשותפים ללוחמה בטרור (JCTT) עומלים ברגעים אלו על סינון וסקירה של כ-230,000 תמונות שנאספו ממצלמות אבטחה (CCTV), לצד תכנים שנפרצו מתוך "מספר רב של מכשירים דיגיטליים" השייכים לחשודים ולאנשים נוספים שקשורים על פי החשד למחבל, חומרים שחלקם דורשים הליכי תרגום מורכבים.

מהזירה אל תא המעצר שמור ביותר באוסטרליה

מסע הירי האנטישמי והקטלני התרחש ב-14 בדצמבר 2025, בעיצומו של פסטיבל יהודי חגיגי על קו החוף של בונדיי. שני מחבלים חמושים פתחו באש לעבר החוגגים, נאביד אכרם, ואביו, סאג'יד אכרם (50). האב נורה למוות בזירה על ידי כוחות המשטרה שהוזעקו למקום. הבן, נאביד, נורה בבטנו על ידי השוטרים, פונה לבית החולים תחת אבטחה, ונעצר. כיום, לאחר שהחלים מפציעתו, אכרם מוחזק במעצר מאחורי סורג ובריח בכלא "סופרמקס" שבגולברן, מתקן הכליאה השמור והקשוח ביותר באוסטרליה, המיועד למחבלים ולאסירים המסוכנים ביותר במדינה.

ההגנה: "תיק בסדר גודל חסר תקדים"

מחוץ לכותלי בית המשפט, פנתה עורכת דינו של אכרם, ליאוני גיטאני, לכלי התקשורת והבהירה כי מרשה היה מודע באופן חלקי לאפשרות שיוגשו נגדו אישומים נוספים. "בתיק בסדר גודל כזה, זה לא דבר חריג שמוגשים אישומים נוספים תוך כדי תנועה", אמרה גיטאני.

כשנשאלה על הצורך לעבור על רבע מיליון קבצי הראיות והתמונות, הודתה: "זהו היקף חסר תקדים. יש לנו עבודה ענקית לעשות כאן". היא הוסיפה כי אכרם טרם שטח את הגנתו (לא הודה או כפר באשמה) מאחר והתיק נמצא עדיין בחיתוליו: "עד שלא יוגש לנו מלוא תיק הראיות, אנחנו לא בעמדה להזין שום הודאה או כפירה".

במקביל להליך המשפטי, ועדת החקירה המלכותית לאנטישמיות ולכידות חברתית ממשיכה לקיים החודש דיונים לבחינת הכשלים המודיעיניים שהובילו לאסון, וצפויה להגיש את המלצותיה לקראת יום השנה לטבח. אכרם יישאר במעצר בכלא השמור ויוחזר לבית המשפט לדיון הבא בעניינו ב-12 באוגוסט.