ההפגנות באיראן דרמטיות - יש הזדמנות להפיל את משמרות המהפכה ואסור לפספס אותה | צבי יחזקאלי

התמונות שמגיעות מאיראן, שבוודאי גם ייחסמו בעתיד, מראות כיצד משטר האייתולות, שלטון "המהפכה" משנת 1979, מדכא ביד וברזל כל מי שמעז להפגין נגדו. פרשננו צבי יחזקאלי התייחס היום (שלישי) להפגנות שפרצו בימים האחרונים ברחבי איראן, ברקע המשבר הכלכלי הקשה שמתרחש.

ההפגנות שאנו רואים היום כבר נראו בעבר, הן היו ב-2009 ולפני כמעט עשור ב-2016. בנוסף להם התרחשה גם מהומות החיג'אב. עכשיו - הדברים נראים אחרת, כשברקע רואים האיראנים את קברי האחים ואת מאגרי המים המתייבשים במדינה.

מה שקורה כעת באיראן מסתמן כדבר מאוד מאוד משמעותי, המהומות שפרצו הן לא רק של הצעירים והסטודנטים - אלא גם של הסוחרים. וזה לא נעצר שם, ההפגנות תופסות תאוצה כי האזרחים רואים את השלטון כשלטון שנלחם על חייו - הם מריחים חולשה.

השאלה הגדולה היא האם ישראל צריכה לעזור, כי כידוע הם לא יעשו את זה לבד. יש כאן הזדמנות להפיל את השלטון, זה דבר שנאמר שוב ושוב במהלך מבצע "עם כלביא" שנמשך 12 ימים. עכשיו, כשהציבור האיראני מתקומם - יש להרים את הכפפה, אסור לפספס את הרגע הזה.