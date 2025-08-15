טראמפ לקראת הפסגה עם פוטין: "אוקראינה תחליט בנושא השטחים"

מומלצים -

לקראת הפסגה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שצפויה להתקיים הלילה (שישי) באלסקה, אמר הנשיא האמריקני בשיחה עם עיתונאים כי "אוקראינה היא זו תצטרך להחליט בנושא השטחים - נוכל להעניק ערבויות ביטחוניות יחד עם אירופה".

עוד אמר טראמפ במהלך שיחה עם עיתונאים במטוס כי "משהו הולך לצאת מהפסגה. לא יהיו עסקים איתם עד שהמלחמה תגמר״. הוא התייחס לתקיפות של רוסיה על אוקראינה ביממות האחרונות ואמר: "אני חושב שהם רוצים משא ומתן. פוטין חושב שזה מעניק לו כוח - אני חושב שזה פוגע בו".

הנשיא האמריקני התייחס לאפשרות של עסקים עם רוסיה: "אם תהיה התקדמות נוכל לדון בזה - פוטין מעוניין בכלכלת טראמפ". עוד הזהיר טראמפ שבמידה ולא תהיה התקדמות "יכולות להיות לכך השלכות משמעותיות".

"אני לא עושה את זה לבריאות שלי - אני לא צריך את זה. הייתי רוצה להתמקד במדינה שלנו, אבל אני עושה את זה כדי לשמור על הרבה חיים", אמר טראמפ.

בתוך כך, נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי פרסם היום ציוץ ברשת ה-x וכתב כי "זה הזמן לסיים את המלחמה. הפסגה בין טראמפ לפוטין צריכה לסלול את הדרך לשלום צודק, ולדיון ענייני בין שלושת המנהיגים. אנחנו בונים על ארצות הברית. אנחנו מוכנים, כתמיד, לעבוד ביעילות האפשרית".

בסוף השבוע האחרון הודיע טראמפ כי הוא צפוי להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה. בקרמלין אישרו את הפגישה, כאשר יועצו של פוטין יורי אושקוב אמר: "רוסיה וארה"ב הן שכנות קרובות, לכן הגיוני שהפגישה תתקיים באלסקה". המנהיגים צפויים לדון בין היתר בהפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה. טראמפ אמר כי הוא "מאמין שפוטין וזלנסקי רוצים לראות שלום".

אתמול דווח ברשת NBC כי פגישת הפסגה המתוכננת מעוררת חששות רבים, לצד תקווה זהירה, בקרב מדינות אירופה - כולל אוקראינה עצמה. בדיווח נטען כי טראמפ אמר למנהיגי אירופה שהוא "לא ידון עם פוטין על נושא חלוקת השטחים האפשרית".