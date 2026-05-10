ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית "60 דקות" שתשודר הלילה (ראשון) והתנה את סיום המלחמה עם איראן בהוצאת האורניום: "אפשר להיכנס לשם פיזית, וגם טראמפ אמר לי שהוא רוצה, אבל אם יהיה הסכם זו תהיה הדרך הכי טובה"

עוד הוסיף נתניהו: "אני לא אדבר על אפשרויות צבאית, או אתן חותמת זמן - אבל זו משימה חשובה".

לאחר מכן אמר ראש הממשלה על סיום המלחמה: "יש לנו הישגים די טובים, אבל זה עדיין לא נגמר כי עדיין יש מתקנים גרעיניים עם גרעין שצריך להוציא משם, יש פרוקסי שהם תומכים בהם וטילים בליסטיים שהם רוצים לייצר. השמדנו הרבה, אבל עדיין יש עוד עבודה לעשות". התוכנית המלאה תשודר בשעה 2 בלילה.

כזכור, על פי דיווחים בתקשורת ערבית משבוע שעבר, שליחיו של דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, מנהלים משא ומתן מול גורמים איראניים על מזכר הבנות בן 14 נקודות. המזכר נועד להכריז על סיום המלחמה באזור ותחילת תקופת משא ומתן בת 30 יום להסכם מפורט. לפי גורם אמריקני, במהלך תקופה זו יוסרו בהדרגה המצור הימי האמריקאי וההגבלות האיראניות על השיט במיצרים, כאשר שני מקורות ציינו כי השיחות עשויות להתקיים באיסלאמאבאד או בז'נבה.

הסעיפים המרכזיים עוסקים בתוכנית הגרעין: שלושה מקורות מסרו כי העשרת האורניום תוקפא למשך 12 שנים לפחות, בעוד מקור אחר הציע כי התקופה עשויה להגיע ל-15 שנים. איראן תתחייב לא לשאוף לפיתוח נשק גרעיני, ועל פי גורם אמריקאי רשמי, הצדדים דנים גם באי-הפעלת מתקנים תת-קרקעיים.

בנוסף, שני מקורות טענו כי איראן תסכים להוציא אורניום מועשר מאוד מהמדינה, וגורם אמריקני הוסיף כי היא תתחייב למשטר פיקוח משופר הכולל ביקורות פתע. בתמורה, ארה"ב תתחייב לשחרור הדרגתי של מיליארדי דולרים והסרת סנקציות, אך אותו גורם אמריקני הבהיר כי אם המשא ומתן ייכשל, "כוחות ארה"ב יוכלו להטיל מחדש את המצור".