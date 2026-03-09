במהלך המלחמה נגד מדינתן, הכדורגלניות האיראניות בטורניר גביע אסיה לנשים שנערך באוסטרליה - עשו מעשה אמיץ ונותרו דוממות בעת השמעת ההמנון האיראני. האירוע הזה הפך לסערה כאשר פרשן טלוויזיה באיראן כינה את המעשה כבגידה בערכי המדינה.

בעקבות האיומים והלחצים לשיר את ההמנון במשחקים הבאים - חמש השחקניות ברחו ממחנה האימונים של הנבחרת ומצאו מחסה תחת המשטרה האוסטרלית בתקווה לקבל מקלט מדיני.

בוידיאו שצילמו גולים איראנים שהגיעו לתמוך בהן כשיצאו מהמשחק - סימנו להמון את סימן המצוקה של נשים בעולם. גולים איראניים באוסטרליה הגיעו למלון בו הן נמצאות כדי לתמוך בהן.

יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, פרסם הודעה כי חמש השחקניות הצטרפו ל"מהפכת האריה והשמש", בירך אותן וכינה אותן "ספורטאיות אמיצות שבחרו לעמוד לצד העם האיראני". פהלווי פנה לפיפא בדרישה להבטיח את בטחון הסגל.

גם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לאירוע, תקף את ממשלת אוסטרליה - והציע לשחקניות מקלט מדיני. "אוסטרליה עושה טעות הומניטרית מרה כשהיא מכריחה את הקבוצה לחזור לאיראן, שם ככל הנראה ימצאו את מותן. נשיא אוסטרליה - תיתן להן מקלט מדיני, אחרת ארה"ב תיתן להן במקומך".

גם בישראל התגובות לא איחרו לבוא. השרה גילה גמליאל פרסמה הודעה בה כתבה: "פניתי לשגרירת אוסטרליה בישראל בבקשה להעניק מקלט מדיני לשחקניות נבחרת הנשים של איראן בכדורגל, החוששות לחזור לארצן בשל סכנה ממשית לחירותן ואף לחייהן. נשים אמיצות שמבקשות רק לחיות בביטחון, בחופש ובכבוד. זהו רגע שבו על הקהילה הבינלאומית לעמוד לצדן ולהוכיח שמילים על זכויות אדם וחירות אינן רק סיסמאות".

באוסטרליה שומרים על עמימות לגבי האירוע. הם אמנם מביעים תמיכה והגנה לספורטאיות, אבל גם מבינים שלא כולן רוצות לקבל מקלט מדיני - לחלקן יש משפחה וילדים ובאיראן. כרגע לא ברור מתי מתוכננת טיסתן חזרה לטהרן, והאם ממשלת אוסטרליה תחליט לתת להן מקלט מדיני ברגע האחרון.