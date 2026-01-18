דיווח: "סמל המחאה" באיראן נרצח בכלא משמרות המהפכה
ארפאן סולטאני בן ה-26, שהיה בין הראשונים להוצאה להורג, ככל הנראה הוכה למוות בכלא כראג' הסמוך לטהרן • משפחתו העידה בעבר: הוא לא היה פעיל פוליטי ואנחנו לא יודעים אם הפגין, אין לכך מידע או ראיות
דיווחים בעולם: ארפאן סולטאני בן ה-26, המפגין האיראני שהיה בין הראשונים שהיו אמורים להיות מוצאים להורג, נרצח היום (ראשון) בכלא של משמרות המהפכה.
סולטאני בן ה-26 נעצר בטענה כי השתתף במחאות במדינה, משפחתו אמרה בעבר ל-CBS News כי אינם יודעים אם אכן לקח חלק בה, משום שאין לכך מידע או ראיות. לדבריהם, הוא מוכר בגדים שכלל לא היה פעיל פוליטי אך התנגד למצבה הנוכחי של איראן.
הוצאתו להורג של סמל המחאה נמנעה בשל התערבותו של הנשיא טראמפ, שהפעיל לחץ על איראן וקרא לה לחדול מההרג, ואיים כי יפעל צבאית נגדה במידה וזה יימשך.
לאחר שנעצר, הורשע סולטאני בהשתתפות במחאות, בקשירת קשר נגד הביטחון הפנימי הלאומי של איראן, וכן בפעילות תעמולה. הוא הוחזק בכלא כראג', הסמוך לטהרן.