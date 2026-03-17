לאחר חיסולו של עלי לאריג'אני, סקר פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד הערב (שלישי) במהדורה המרכזית את השמות האפשריים למחליפים בתפקידו כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי.

השם הראשון הוא מוחמד באקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, שהיה בעברו קצין, טייס ואף מינוי אישי של עלי חמינאי, שחוסל. השני ברשימה הוא אחמד וחידי, מי שלאחרונה מונה למפקד משמרות המהפכה לאחר שקודמיו בתפקיד חוסלו. בעברו היה שר ההגנה ובוגר מלחמת איראן-עיראק.

שם נוסף הוא מוחסן רזאי, שמונה רק לפני יומיים על ידי המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי, להיות היועץ הצבאי שלו. בעברו היה חלק מיחידת האבטחה של רוחאללה ח'ומייני, שעלה משם עד לפיקוד על משמרות המהפכה. השם האחרון האפשרי הוא עלי רזא ערפאי, איש דת וראש מועצת המומחים השיעים.

כאמור, הלילה חוסל עלי לריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן, לצד מפקד כוחות הבסיג׳, רדא סאלימני, שחוסל יחד עם שדרת הפיקוד הבכירה שלו. התקיפה כוונה לעבר מפקדה חלופית שהקימו הכוחות במאהל שטח. בין המחוסלים בתקיפה גם עוזרו האישי של סאלימני, כארישי, וכן מפקד הבסיג' בעיר שיראז.

חיסול זה הרבה יותר כואב מחיסול פוטנציאלי של מוג'תבא חמינאי, שכן זה האיש שהופקד על המערכות הרגישות ומונה על ידי חמינאי האב לנהל את המדינה אחריו.