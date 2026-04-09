הפסקת האש בין ישראל וארצות הברית לבין איראן נכנסה לתוקף, ומביאה עמה שינוי מיידי במפת האיומים האזורית לאחר שבועות של לחימה אינטנסיבית. למרות הצהרות הניצחון שמשמיע משטר האייתוללות מסיבות אידיאולוגיות, המציאות בשטח מלמדת על פגיעה קשה ביכולותיו של הצבא האיראני. המדינה עדיין נתונה תחת סנקציות כבדות, כאשר תעשיית הטילים והייצור הצבאי שלה ספגו מכות משמעותיות שמחייבות שיקום ארוך.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עבור טהרן, ההפוגה היא בראש ובראשונה "זמן התאוששות" הכרחי, שבו היא נאלצת לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז ולקבל על עצמה את תנאי המשא ומתן תחת לחץ דיפלומטי וצבאי מתמשך. מהצד הישראלי, הכניסה להפוגה מעניקה חלון זמן אסטרטגי וקריטי להשלמת מלאי המיירטים וחידוש מלאי החימוש של חיל האוויר. לצד השיפור המיידי במוכנות המבצעית, המשק הישראלי זוכה לחזור לשגרה כלכלית ואזרחית, תוך שישראל משמרת את חופש הפעולה המלא שלה אל מול איומי חזבאללה בגבול הצפון.

זמן ההתארגנות המחודש מאפשר למערכת הביטחון לבצע הערכות מצב מעודכנות ולחזק את מערכי ההגנה וההתקפה, מתוך הבנה שהפסקת האש הנוכחית היא שלב ביניים בתוך מערכה מורכבת יותר, ולא בהכרח סוף הפסוק של העימות הישיר. במקביל לייצוב המצב בשטח, שורה של שאלות מהותיות נותרו פתוחות וצפויות לעמוד במרכז המגעים הדיפלומטיים הקרובים.

הממשל האמריקני שואף למנף את ההישגים הצבאיים כדי להשיג ויתורים איראניים בסוגיות הליבה, בהן תוכנית הגרעין, העשרת האורניום והפסקת המימון לארגוני הטרור האזוריים. בשלב זה, טרם התברר היקף הנזק הסופי שנגרם למערך הטילים האיראני ארוך הטווח וכיצד תושפע היציבות של שוק האנרגיה העולמי מההסכמים החדשים. התפתחות המשא ומתן היא שתקבע האם השקט הנוכחי יוביל להסדר יציב או שמא מדובר בהפוגה זמנית בלבד לפני סבב הלחימה הבא.