"הפרת החוק הבין-לאומי": 21 מדינות בגינוי לאישור תוכנית E1

החלטת הממשלה לאישור תוכנית E1 במעלה אדומים ממשיכה לעורר תגובות ברחבי העולם. 21 מדינות חתמו היום (חמישי) על הצהרה משותפת, בה גינו את המהלך. במסמך נכתב כי הפרויקט "בלתי מקובל ומפר את החוק הבין-לאומי". בתוך כך, בריטניה זימנה את שגרירת ישראל בממלכה המאוחדת, ציפי חוטובלי, לשיחה בעקבות אישור התוכנית.

המדינות שחתמו על ההצרה הן אוסטרליה, בלגיה, קנדה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, איסלנד, אירלנד, איטליה, יפן, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, הולנד, נורבגיה, פורטוגל, סלובניה, ספרד, שוודיה ובריטניה.

״החלטת ועדת התכנון העליונה של ישראל לאשר תוכניות לבניית התנחלויות באזור E1, מזרחית לירושלים, אינה מקובלת ומהווה הפרה של המשפט הבין-לאומי. אנו מגנים החלטה זו וקוראים לביטולה המיידי״, נכתב בהצהרה.

״השר סמוטריץ' אומר שתוכנית זו תהפוך את פתרון שתי המדינות לבלתי אפשרי על ידי חלוקת כל מדינה פלסטינית והגבלת הגישה הפלסטינית לירושלים - הדבר אינו מביא תועלת לעם הישראלי. במקום זאת, הוא מסתכן בערעור הביטחון ומלבה עוד אלימות וחוסר יציבות, ומרחיק אותנו עוד יותר משלום״.

״לממשלת ישראל עדיין יש הזדמנות למנוע את המשך תוכנית E1. אנו מעודדים אותם לחזור בהם בדחיפות מתוכנית זו. פעולה חד צדדית של ממשלת ישראל פוגעת ברצוננו הקולקטיבי לביטחון ושגשוג במזרח התיכון. על ממשלת ישראל להפסיק את בניית ההתנחלויות בהתאם להחלטת מועצת הביטחון 2334 ולהסיר את המגבלות על כספי הרשות הפלסטינית״, נכתב בהצהרה.

שגריר גרמניה בישראל, שטפן זייברט, כתב בחשבון ה-X שלו כי ״ההחלטה מאתמול לאשר סופית את תוכנית ההתיישבות E1 מסכנת עוד יותר את הסיכוי לפתרון שתי המדינות (בדיוק כוונתם של כמה שרים). אם היא תיושם, היא תפר באופן בוטה את החוק הבין-לאומי. אני ממליץ בדחיפות לא להמשיך בכיוון זה״.

ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי אישרה היום (רביעי) את קידום תוכנית E1 במעלה אדומים, הכוללת כ־3,400 יחידות דיור חדשות ואת הקמת יישוב חדש בעשאהל. התוכנית כוללת 342 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות.

מטעם משרדו של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳ נמסר: "מדובר בצעד משמעותי שמוחק הלכה למעשה את אשליית “שתי המדינות” ומבסס את אחיזת העם היהודי בלב ארץ ישראל".

סמוטריץ' הוסיף: "היום אנחנו מציבים עובדות היסטוריות בשטח. ב־E1 אנחנו מממשים סוף סוף את מה שהובטח במשך שנים. זהו רגע מכונן להתיישבות, לביטחון ולמדינת ישראל כולה. ובעשאהל אנחנו מתקדמים עוד צעד בהקמת יישוב חדש ומלא – עם מאות יחידות דיור.